Sulík nahneval zdravotníkov: Pracovná povinnosť je nezmysel

V prípade akútnej potreby tak môže rezort dopĺňať chýbajúci zdravotnícky personál v jednotlivých zariadeniach zdravotnej starostlivosti. Strana SaS navrhuje, aby núdzový stav nahradila novelou zákona, ktorá by umožňovala ukladať zdravotníkom pracovnú povinnosť mimo núdzového stavu. Argumentom bolo zachovanie chodu nemocníc, aby lekári a sestry nešli vo veľkom na dovolenku.

To sa ale nepozdáva lekárovi z nitrianskej nemocnice a šéfovi Lekárskeho odborového združenia Petrovi Visolajskému. Tvrdí, že politici pristupujú ku slovenským zdravotníkom, ako k občanom druhej kategórie a pracovná povinnosť je nezmyselný príkaz.

„Dovolenky aj tak v nemocnici schvaľuje zamestnávateľ a keď má plnú nemocnicu tak ju nepodpíše. Aj bez núdzového stavu si nemôžem len tak zobrať dovolenku. Ak to situácia na oddelení nedovolí, tak dovolenku nedostanem," hnevá sa Visolajský a pripomína, že na to núdzový stav netreba.

Sulíkové slová urážajú lekárov

„Slovenskí zdravotníci, ktorí tu napriek všetkému zostali v nemocniciach nepotrebujú nejaký nezmyselný príkaz od politikov, ako sa máme starať o svojich pacientov. Vieme, čo máme robiť a na to nám vláda nemusí nič prikazovať," mieni Visolajský a tvrdí, že Sulíkové slová lekárov urážajú.

„Nemá to nič spoločné ani so slobodou, ani so solidaritou," hnevá sa lekár. Visolajský pripomína, že v prípade, ak je na oddelení veľa pacientov, chýba personál alebo niekto z kolegov je chorý, tak aj bez núdzového stavu zdravotník dovolenku nedostane. „To, že veľa ľudí dalo výpoveď a zo zdravotníctva odchádza, žiaden núdzový stav nevyrieši. Tí ľudia v rezorte nasilu nezostanú," uviedol Visolajský.

Feudalizmus už skončil

Cesta k tomu, aby bol na Slovensku dostatočný počet zdravotníkov, podľa neho nevedie cez zavádzanie pracovnej povinnosti. „Nežijeme vo feudalizme, žiadame adekvátne pracovné podmienky a takéto základné veci by mal pán podnikateľ Sulík ovládať," pripomína Visolajský. Visolajský pripomína, že na Slovensku je dlhodobo problém s nedostatkom zdravotného personálu, najmä sestier.

„Riešením tohto problému nie je žiaden núdzový stav alebo špeciálny zákon. Vláda by mala vytvárať podmienky na to, aby tu mohli pracovať. Nie ich nútiť. Chirurg nemôže pracovať s tým že bude za ním stáť policajt alebo vojak s pištoľou za chrbtom. Chirurg vie, že musí chodiť do roboty, inak sa liečiť ani nedá," vysvetľuje Visolajský.

„Nikoho takto neprinútite, aby zostal pracovať v nemocnici," dodal. Na záver lekár, ktorý sa stará o covid pacientov s najťažším priebehom, položil otázku: „Kto naozaj zlyháva? Zdravotníci, legislatíva alebo naši politici?"