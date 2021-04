Analytik Bošňák v Ide o pravdu: Slovensko má našliapnuté na víťazstvo v druhej vlne pandémie

VIDEO: Pozrite si debatu Márie Hlucháňovej a Ivana Bošňáka v relácii Ide o pravdu.

Vláda by mala pri rozhodovaní o núdzovom stave vychádzať z analýz a čísiel, aby sa vedela obhájiť. „Momentálne na núdzový stav nie sú dôvody,“ povedal v relácii Ide o pravdu Ivan Bošňák, analytik z iniciatívy Dáta bez pátosu.

Nepáči sa mu, že politici „bičujú“ verejnosť výrazmi o pomalom zlepšovaní situácie. Upozornil, že už osem týždňov máme pozitívny vývoj, rovnako ako Fínsko, Dánsko Nórsko a Veľká Británia.

„Ocitli sme sa v dobrej spoločnosti, kde sme vždy chceli byť,“ argumentoval analytik.

Podľa neho existuje veľká šancu pre to, že z pandémie Slovensko „vyštartuje“ medzi prvými. V relácii zdôraznil, že vláda by mala pripraviť scenár vývoja situácie, ktorý by bol predvídateľný a nezaskočil by verejnosť.

„Je šialené, že vírus mutuje rýchlejšie, ako my vieme reagovať. Stále sa obzeráme dozadu a nie sme pripravení na budúcnosť,“ vytkol vláde Bošňák.

Na základe aktuálneho vývoja by sme podľa neho mali ustúpiť od celoplošných opatrení, a sústrediť sa na regióny, kde sa nedarí s pandémiou bojovať. Ako príklad uviedol Kysuce, Turiec a Horné Považie, kde je výskyt ochorení trvale vysoký a stále komplikuje situáciu v nemocniciach.

„Riešením je masívne testovanie, vyhľadávanie kontaktov a prísna karanténa,“ odporúča Bošňák. Vyslovil počudovanie nad otvorením terás a fitness centier:

„Žilina, Martin, Ružomberok, Považská Bystrica? Zlé rozhodnutie politikov, mestá sú v bordovej farbe!“

Na otázku, či by sa mal meniť Covid automat, odpovedal analytik očakávanými dátami. „Asi za dva týždne, 17. mája, budeme v žltej farbe. Tak by som to nemenil.“

Iniciatíva Dáta bez pátosu upozorňuje, že údaje potvrdzujú veľké rozdiely v percentách zaočkovanosti ľudí podľa regiónov. Vláda by mala finančne a organizačne sústrediť kapacity do Nitrianskeho, Trenčianskeho a Žilinského kraja.

„Bolo by chybou, ak by sme sa spoliehali na celoslovenský priemer zaočkovaných,“ upozornil v relácii Ide o pravdu analytik Ivan Bošňák.