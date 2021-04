Zavretí od októbra. Slovensko je už 210 dní v núdzovom stave

Slovensko je v núdzovom stave od vlaňajšieho 1. októbra. Dnes teda platí 210. deň. V utorok večer vláda opäť predĺžila núdzový stav a platiť by mal až do 28. mája - hoci sa epidemiologická situácia zlepšuje.

VIDEO: Núdzový stav nie je politický nástroj, tvrdí premiér Heger (26. 4. 2021).

V nemocniciach 1. apríla ležalo 2 683 pacientov s diagnostikovaným ochorením COVID-19. V pondelok 26. apríla ich bolo 1 402. V prvý aprílový deň bolo 333 pacientov napojených na umelú pľúcnu ventiláciu, teraz v pondelok ich bolo 188. Reprodukčné číslo vírusu sa už od druhej polovice februára drží pod hodnotou jeden. To znamená, že jeden chorý infikuje najviac jedného ďalšieho.

Otvárajú sa školy, služby, športoviská. V dohľadnom čase by sa mohli otvoriť aj divadlá a konať koncerty. Napriek tomu v krajine platí núdzový stav a zákaz vychádzania od 21. hodiny.

"Ešte nie sme vstave, aby sme núdzový stav nemuseli predĺžiť,“ tvrdí premiér Eduard Heger (OĽaNO).

Rezort zdravotníctva síce priznáva, že situácia sa zlepšuje, stúpa zaočkovanosť, ale aj premorenosť populácie a predpokladá sa, že počet hospitalizovaných ľudí bude len klesať. Napriek tomu potrebu predĺženia núdzového stavu ministerstvo zdôvodňuje nielen potrebou riadiť všetky nemocnice, ale aj možným odlivom "vyčerpaných zdravotníckych pracovníkov zo sektora“.

Najsilnejšie koaličné hnutie OĽaNO nevidí "racionálny dôvod na spochybňovanie predlžovania núdzového stavu“. Ostatní koaliční partneri a opozícia majú iný názor.

Situáciu by mal vyriešiť tzv. pandemický zákon. Ten by mal upraviť pravidlá naprieč ministerstvami, aby sa štát dokázal vyrovnať so zdravotníckymi krízami bez toho, aby musel byť zavedený núdzový stav.

Čítajte viac Nové pravidlá od 29. apríla. Kam sa bez testu nedostanete?

Hegerovou ambíciou je, aby bol zákon hotový do konca apríla. Šéfka rezortu spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) však priznala, že na tejto legislatívnej norme začala pracovať len minulý týždeň.

„Namiesto predlžovania núdzového stavu, ktorý zahŕňa testovanie a zákaz vychádzania, sme premiérovi navrhli novelu zákona, ktorá by umožňovala ukladať pracovnú povinnosť mimo núdzového stavu a v súlade s Ústavou Slovenskej republiky,“ tvrdí líder strany SaS a minister hospodárstva Richard Sulík.

Boris Kollár, šéf parlamentu a hnutia Sme rodina, si dáva podmienku: ak o 20 dní bude v nemocniciach len 500 či 600 ľudí, hnutie nepodporí predĺženie núdzového stavu. Podobný postoj má aj štvrtá koaličná strana Za ľudí.

„Na jednej strane otvárajú terasy, obchody aj fitká, na druhej strane chcú udržať núdzový stav so zákazom vychádzania a zhromažďovania sa. Chaos a schizofrénia v manažmente pandémie pokračuje ďalej,“ myslí si primátor Hlohovca a poslanec Miroslav Kollár (nezarad., Spolu). „Namiesto potrebných systémových riešení je tu opäť guláš protirečivých opatrení, keď na jednej strane otvárame kostoly a obmedzujeme testovanie žiakov, ale na druhej strane stále zakazujeme ľuďom vyjsť z obydlia po 21. hodine,“ hnevá sa primátor.

Opozícia: Je to naschvál

Opozičný Smer vidí v predlžovaní núdzového stavu snahu zabrániť zhromažďovaniu sa ľudí. Podpredseda strany Ľuboš Blaha je presvedčený, že vláda sa bojí "protestov a vzbúr“. Pripomína, že po prvý raz bude na Slovensku zakázaná prvomájová oslava. "Považujem to za nehanebné, najmä keď pandemická situácia na Slovensku už nie je ani v najmenšom taká, že by sa malo brániť ísť von vyjadriť svoj názor,“ skonštatoval Blaha.

Predĺženie núdzového stavu nepodporia ani nezaradení poslanci z Hlasu. Bývalý minister zdravotníctva Richard Raši považuje predlžovanie za neprijateľné. „Nevidíme dôvod. Vláda nepredložila občanom žiadne argumenty, prečo by mali byť naďalej obmedzované základné ľudské práva, a je absolútne neprijateľné, aby sa takéto zásadné obmedzovania považovali za samozrejmé a predlžovali sa automaticky,“ povedal.

Podľa neho je riešením súčasnej situácie prijatie pandemického zákona, ktorý by upravoval fungovanie potrebnej infraštruktúry v oblasti zdravotníctva či sociálnych vecí bez toho, aby sa obmedzovali ľudské práva a slobody. Dodal, že namiesto schválenia núdzového stavu by sa mohol upraviť napríklad zákon o hospodárskej mobilizácii, ktorý by poslanci mohli odobriť už budúci týždeň.

VIDEO: Hlas o Hegerovej vláde: Rovnako neschopná ako Matovičova.

Pracovná povinnosť je nezmysel

Sulík rozhneval zdravotníkov slovami, že počas núdzového stavu má vláda možnosť ukladať pracovnú povinnosť na zabezpečenie „výkonu zdravotnej starostlivosti“. V prípade akútnej potreby tak môže rezort zdravotníctva dopĺňať chýbajúci personál v jednotlivých zariadeniach zdravotnej starostlivosti. Liberálom by však stačila novela zákona, ktorou by sa ukladala zdravotníkom pracovná povinnosť mimo núdzového stavu. Argumentom bolo zachovanie chodu nemocníc, aby lekári a sestry nešli vo veľkom na dovolenku.

Lekár nitrianskej nemocnice a šéf Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský odpovedá, že politici pristupujú k slovenským zdravotníkom ako k občanom druhej kategórie a pracovná povinnosť je nezmyselný príkaz.

„Dovolenky aj tak v nemocnici schvaľuje zamestnávateľ a keď má plnú nemocnicu, tak ich nepodpíše. Aj bez núdzového stavu si nemôžem len tak zobrať dovolenku. Ak to situácia na oddelení nedovolí, tak dovolenku nedostanem,“ hnevá sa Visolajský a pripomína, že na to núdzový stav netreba.

„Slovenskí zdravotníci, ktorí tu napriek všetkému zostali v nemocniciach, nepotrebujú nejaký nezmyselný príkaz od politikov, ako sa máme starať o svojich pacientov. Vieme, čo máme robiť, a na to nám vláda nemusí nič prikazovať,“ mieni Visolajský a tvrdí, že Sulíkove slová lekárov urážajú.

„Nemá to nič spoločné ani so slobodou, ani so solidaritou,“ hnevá sa lekár. Visolajský pripomína, že v prípade, ak je na oddelení veľa pacientov, chýba personál alebo niekto z kolegov je chorý, tak aj bez núdzového stavu zdravotník dovolenku nedostane. „To, že veľa ľudí dalo výpoveď a zo zdravotníctva odchádzajú, žiaden núdzový stav nevyrieši. Tí ľudia v rezorte nasilu nezostanú,“ uviedol Visolajský.

Čítajte viac Sulík nahneval zdravotníkov: Pracovná povinnosť je nezmysel

Cesta k tomu, aby bol na Slovensku dostatočný počet zdravotníkov, podľa neho nevedie cez zavádzanie pracovnej povinnosti. „Nežijeme vo feudalizme, žiadame adekvátne pracovné podmienky a takéto základné veci by mal pán podnikateľ Sulík ovládať,“ pripomína Visolajský. Visolajský pripomína, že na Slovensku je dlhodobo problém s nedostatkom zdravotného personálu, najmä sestier.

„Riešením tohto problému nie je žiaden núdzový stav alebo špeciálny zákon. Vláda by mala vytvárať podmienky na to, aby tu mohli pracovať. Nie ich nútiť. Chirurg nemôže pracovať s tým, že bude za ním stáť policajt alebo vojak s pištoľou za chrbtom. Chirurg vie, že musí chodiť do roboty, inak sa liečiť ani nedá,“ vysvetľuje Visolajský.

Proti slovám šéfa liberálov sa ozvala aj Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. „Ukladať pracovnú povinnosť mimo núdzového stavu, pričom aj v núdzovom stave išlo o extrém a obmedzenie slobôd zdravotníkov, pokladáme za nešťastné riešenie, ktoré spôsobí ďalší odchod zdravotníckych pracovníkov, najmä sestier zo systému,“ tvrdí riaditeľ kancelárie komory Lukáš Kober.

Od 1. januára tohto roka sme podľa neho prišli aj vďaka fyzickému a psychickému preťaženiu o 600 sestier. Dodáva, že ak tomu zrátame sestry, ktoré majú pozastavenú registráciu, ide o 979 zdravotníkov. „Toto je forma motivácie, ktorá nás má stabilizovať v systéme zdravotníctva na Slovensku?“ pýta sa Kobler a tvrdí, že predstavitelia štátu si neuvedomujú, čím si zdravotníci počas druhej vlny prešli.

„Dennodenne nám dokazujú, že ak by sa jedného dňa pandémia skončila, ostali by sme v zabudnutí a problémy by sa len presúvali, bagatelizovali a hlavne neriešili. Toto sme tu mali roky pred pandémiou.“