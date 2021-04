Z Imuna Pharm odviezli na kontrolu do Ruska 600 ampuliek Sputniku V.

"Naložili sme pre ruskú stranu 600 ampúl vakcíny. Prišli pre to z DHL z Viedne, doručia to do Moskvy výrobcovi. Preprava sa deje pri teplotách nižších ako mínus 18 stupňov Celzia, ako predpisuje výrobca.

To znamená, že doprava sa deje v chladenom aute a termoboxe, v ktorom je suchý ľad a kontrolovaná teplota," uviedol predseda predstavenstva Imuna Pharm Juraj Kamarás. Priblížil, že sa postupovalo podľa vzorkovacieho plánu, ktorý stanovuje, akým spôsobom sa má robiť náhodný výber vzoriek.

Ministerstvo zdravotníctva informovalo, že 600 dávok vakcíny Sputnik V si ruská strana zo Slovenska odvezie na vlastnú kontrolu. Kontrola vakcín má trvať jeden mesiac a definitívne rozhodnutie o očkovaní Sputnikom na Slovensku padne podľa rezortu zdravotníctva až po ukončení kontroly.

Slovensko si objednalo dva milióny vakcín Sputnik V. Nákup vyvolal pnutie vo vládnej koalícii, ktoré vyústilo do rekonštrukcie kabinetu.