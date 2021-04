Chystá sa Matovič opäť do Budapešti?

Matovič už ako minister financií bol v Budapešti začiatkom apríla. Dôvodom bola očkovacia látka Sputnik V. Maďarská strana vtedy sľúbila, že v ich laboratóriách posúdi vakcínu. Výsledky skúšok by mali byť známe na budúci týždeň.

Video: Matovič sa chystá opäť do Budapešti. Prečo? Takto odpovedal novinárom.

Medzitým si však ruská strana vzorky z dodávky Sputnika V pre Slovensko tiež vzala s odôvodnením, že ich tiež posúdi vo svojich laboratóriách.

Dnes (v stredu) by mala byť zverejnená zmluva na nákup tejto očkovacej látky, ktorú mal podpísať bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO).

Špekuluje sa, že Matovič pôjde do Budapešti riešiť problém, že dodávku, ktorá prišla do Košíc 1. marca, by malo Slovensko odovzdať Maďarsku. To totiž už Sputnikom V očkuje niekoľko týždňov, na Slovensku sa k očkovaniu toutou vakcínou ešte nepristúpilo.