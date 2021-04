Vláda schválila zmeny od 3. mája. Už možno chodiť na návštevy do väzníc

Podľa schváleného uznesenia od budúceho pondelka už neplatí zákaz vychádzania po 21. hodine pri ceste do a zo zamestnania.

V okresoch, v ktorých platí III. stupeň varovania, teda tzv. bordových, je na cestu do práce potrebný najviac sedemdňový test.

Od piatej ráno do večera do 21. hodiny netreba test na cestu do obchodu s potravinami, lekární, drogérií, zooobchodov, na pumpy.

Pravidlá, kde sa treba preukázať testom, či kde ho netreba, sa nezmenili. Medzi výnimkami zo zákazu vychádzania však pribudla návšteva obvineného alebo odsúdeného v ústave na výkon väzby alebo v ústave na výkon trestu odňatia slobody. Podmienkou je sedemdňový test.

V okresoch zaradených do I. a II. stupňa varovania, ktoré majú v Covid automate červenú a bordovú farbu, je potrebný negatívny test nie starší ako 14 dní.

Zatiaľ platí, že do 28. mája, teda do skončenia aktuálneho predĺženia núdzového stavu, nie je možné vycestovať za účelom rekreácie do zahraničia.