Vakcíny prišli za ľuďmi, doviezli ich seniorom priamo do dediny

Starosta Banskej Belej bol najskôr skeptický, no účasť na mobilnom očkovaní v obci ho nakoniec príjemne prekvapila. Vedenie banskobystrickej župy, ktorá to celé rozbehla, tvrdí, že záujem ľudí je viditeľný, no potrebujú viac dávok.

VIDEO: Mobilné očkovanie v Banskej Belej.

Banskobystrický samosprávny kraj odštartoval mobilné očkovanie vakcínou Pfizer určené pre záujemcov nad 60 rokov. Odborné tímy prišli priamo k ľuďom v dvoch pilotných okresoch – Tornaľa a Banská Štiavnica. Pred sálou kultúrneho domu v Banskej Belej pristavili v stredu nízkopodlažný kontajner. Ním nahradili pôvodne plánovaný očkovací autobus.

„Keďže ide o túto vekovú kategóriu, chceli sme odbúrať bariérovosť. Pre niekoho by mohli byť problémom aj tie tri schody vedúce do metrovej výšky autobusu. Verím, že ak sa takto budeme presúvať z jedného miesta na druhé, zaočkovaných bude zo dňa na deň pribúdať,“ povedal Ivan Balážik, konateľ spoločnosti Mediform, ktorá zodpovedá za medicínsku stránku akcie.

Očkovanie vyhlasovali v rozhlase

Pred „kulturák“ v dedinke pri Banskej Štiavnici sa dostavili desiatky miestnych. „Prišiel som, aby som bol zdravý. Keby som nemal túto možnosť, za vakcínou by som musel vycestovať do Žiaru nad Hronom či Zvolena,“ hovorí Vladimír Sabo. Podobne reagovala tiež Anna Sedláková.

„Keby nebola iná možnosť, išla by som do Zvolena alebo Banskej Bystrice. Vyhlasovali to tu v rozhlase, tak som sa zaregistrovala. Nahovorili ma na to moje deti, ktoré sú už zaočkované. Takisto manžel – ten bol včera už na druhú dávku,“ podotkla. Jozef Hankovič na rovinu priznal, že za vakcínou by necestoval.

„Od začiatku som hovoril, že keď prídu sem, alebo to dostanem od mojej obvodnej lekárky, tak pôjdem. Netrmácal by som sa kade-tade po Žiari či Bystrici,“ tvrdí s tým, že takáto možnosť, priamo v obci, je veľkou výhodou. „Mám svoje roky a riadim sa tým, čo odporúča vláda,“ doplnil.

Starosta Banskej Belej Branislav Babirád upozornil, že keby to neumožnili v dedine, minimálne tretina občanov by sa zaočkovať nedala. Tak sa vraj ľudia vyjadrovali pri nahlasovaní. „Takže to je najväčší prínos – prišli aj tí, ktorí by to inak neriešili,“ podotkol.

Vysvetlil, že najskôr zisťovali predbežný záujem a potom začali dolaďovať, v spolupráci so župou, termíny a vybavenie ostatných vecí. „Propagovali sme to cez miestny rozhlas, našu webovú stránku a sociálne siete. Ľudia sa zaregistrovali a potom sme ich kontaktovali s konkrétnym časom očkovania,“ objasnil.

Jeho skromný odhad bol, že záujem by mohlo mať zhruba 35 seniorov, no nakoniec ich prišiel dvojnásobok. „Je ich 70. Treba si však uvedomiť, že tí, čo o to hneď prejavili záujem, už za očkovaním vycestovali. Tretina sa na to jednoducho nikdy neodhodlá, no a ďalší prišli sem,“ hovorí Babirád. Ozývali sa mu vraj tiež ľudia zo susedných obcí, či by mohli prísť, no držali sa pravidla, že to je určené pre miestnych. „Postupne príde aj na tých ostatných. Preto odporúčam aj ďalším mojim kolegom, že ak majú váhajúcich obyvateľov, nech im idú príkladom. Dajte si tú námahu a zorganizujte to. Pre ľudí je výhodou, keď to môžu absolvovať v dôverne známom prostredí,“ odkázal ostatným starostom.

Len päťtisíc dávok

Banskobystrický župan Ján Lunter pripomenul, že v kraji vytvorili osem stredísk, ktoré doteraz zaočkovali 43 300 obyvateľov. „Momentálne sa dostávame do druhej fázy, za čo sme vďační aj starostom, ktorí do toho vstúpili a povzbudzovali miestnych, aby prišli,“ uviedol Lunter. Podčiarkol, že v krajských zariadeniach sociálnych služieb dosiahli zaočkovanosť na úrovni do 87 percent, pričom inde je to okolo 40 percent, a už to prináša výsledky. „Nakazenosť je tam minimálna a toto sa deje aj medzi lekármi, ktorých chorobnosť prijatím vakcíny klesla,“ povedal.

Podpredseda kraja Ondrej Lunter zdôraznil, že mnohí seniori majú problém dostať sa za touto možnosťou niekam do mesta, no komplikovaná je pre nich aj samotná registrácia. „Často môžu mať aj nedostatok informácií o tom, prečo by sa mali očkovať, aké sú riziká a výhody. Ak má ktokoľvek pochybnosti a otázky, vieme im poskytnúť informácie z prvej ruky. Osobný kontakt a priblíženie sa k ľuďom prináša ich väčšiu ochotu urobiť tento krok,“ mieni.

Podľa neho nie je pravda, že ľudia v regiónoch nemajú o očkovanie záujem. „V Tornali, kde ľudí zvážali z okolitých obcí, sme v utorok zaočkovali zhruba 140 seniorov. Očakávali sme ich 125, takže je to lepšie ako náš predpoklad,“ priblížil.

Župa dostala k dispozícii od rezortu zdravotníctva len päťsto dávok vakcíny Pfizer. Tie rozdelila medzi dva spomínané okresy. „O to viac ma mrzí, že keď sme sa pozreli na štatistiky prideľovania vakcín na úrovni celého Slovenska, tak najviac žiadané Pfizer a Moderna, nie AstraZeneca, majú v očkovacích centrách Bratislavského kraja takmer dvojnásobnú distribúciu v porovnaní s inými regiónmi,“ povedal vicežupan s tým, že keby išlo o rovnomerné rozdelenie, mohli by seniorov očkovať rýchlejšie.

V stredu pokračujú s očkovaním vo Svätom Antone, budúci týždeň sú naplánované obce Kozelník, Prenčov, Baďan a Počúvadlo. V okrese Revúca zostanú v Tornali, kam sa môžu dostaviť ľudia z okolitých obcí.