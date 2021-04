Rektor UK žiada Hegera, aby mohli VŠ udeliť výnimky na cestu študentov do školy

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave Marek Števček žiada predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽaNO), aby bola vysokým školám ponechaná autonómia udeliť výnimky týkajúce sa cesty študentov do vysokej školy, miesta výkonu praxe, špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia vysokej školy a cesty späť na účel uskutočňovania vzdelávacích činností.

V liste rektor najväčšej a najstaršej slovenskej univerzity žiada premiéra a členov vlády o zmenu vládneho uznesenia, ktoré umožní realizovať prezenčnú výučbu tam, kde je to už nevyhnutné. Odvoláva sa pritom na prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia.

Števček v liste uvádza, že na Slovensku sa od štvrtka do 28. mája obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania, a to s niektorými výnimkami. Poukázal, že toto obmedzenie sa nevzťahuje na cestu študentov vymedzených ročníkov študijných odborov všeobecné lekárstvo, ošetrovateľstvo, farmácia, verejné zdravotníctvo a zdravotnícke vedy do vysokej školy a cestu späť.

„Dovoľujeme si však upozorniť, že vzdelávacia činnosť aj iných študijných odborov či ročníkov sa musí realizovať aj prezenčným kontaktným spôsobom, ktorý je nevyhnutný na poskytovanie kvalitného vysokoškolského vzdelania. Uznesenie však taxatívnym vymedzením výnimiek, na ktoré sa nevzťahuje obmedzenie slobody pohybu a pobytu, zároveň obmedzuje vysoké školy v poskytovaní prezenčnej výučby aj v iných, nevyhnutných prípadoch,“ uvádza sa v liste.

Obmedzenie sa podľa rektora nevzťahuje ani na cestu študenta na účel vykonania štátnej skúšky do vysokej školy, miesta výkonu praxe, špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia vysokej školy a cestu späť v rámci okresu, ktorý nie je zaradený uznesením vlády podľa covid automatu do štvrtého stupňa varovania.

Z listu vyplýva, že aj vstup do internátov je povolený len študentom, ktorých cesta do internátu neprekračuje hranice okresu. Univerzita tvrdí, že podľa ich názoru je to bezúčelové, keďže internáty využívajú predovšetkým študenti cestujúci z iných okresov. Preto navrhujú úpravu uznesenia.