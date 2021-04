Do čakárne sa za menej než deň prihlásilo viac ako 77-tisíc ľudí od 16 do 40 rokov

Do čakárne na očkovanie proti covidu sa do štvrtka do 11.00 h prihlásilo 77 126 ľudí vo veku od 16 do 40 rokov. Vyplýva to z informácie, ktorú poskytla hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Veronika Bauch. Pre tieto vekové kategórie sú v súčasnosti určené vakcíny od AstraZenecy.