Odvolací súd vyniesol rozsudok v kauze bitky pred barom Mariatchi

K incidentu došlo ešte v októbri 2013 po hádke v bare Mariatchi. Skupina holohlavých mužov z neďalekého klubu Walhala po roztržke napadla osadenstvo baru. Traja ľudia pri bitke utrpeli rôzne zranenia. Celý incident nasnímala kamera mestskej polície. Okresný súd v Nitre vlani v máji na hlavnom pojednávaní všetkých piatich obžalovaných uznal za vinných. Tí sa voči rozsudku odvolali.

Podľa rozsudku okresného súdu jeden z obžalovaných spáchal prečin výtržníctva, za ktorý mu bol uložený trest odňatia slobody vo výmere jeden rok. Výkon tohto trestu sa mu podmienečne odložil so skúšobnou dobou v trvaní dvoch rokov. Ostatní štyria obžalovaní spáchali prečin výtržníctva v jednočinnom súbehu so zločinom ublíženia na zdraví v štádiu pokusu, za čo im boli uložené tresty odňatia slobody vo výmere od štyroch do piatich rokov.

Krajský súd v Nitre vo štvrtok rozsudok zmiernil. Výmera niektorých trestov bola skrátená. Jednému obžalovanému bol uložený podmienečný trest odňatia slobody vo výmere desať mesiacov so skúšobnou dobou dva roky. Zvyšným štyrom obžalovaným bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody vo výmere od štyroch rokov, uviedla hovorkyňa nitrianskeho súdu Patrícia Mišovič.

Ako doplnila, výmera niektorých trestov bola skrátená vzhľadom na zmiernenie právnej kvalifikácie vo vzťahu k prečinu výtržníctva. A to so zreteľom na odstup času od spáchania skutku, pričom obžalovaní sa od spáchania skutku nedopustili žiadnej trestnej činnosti, na pomerne dlhý čas od jeho spáchania, pričom nie je možné povedať, že k takémuto časovému odstupu od spáchania skutku prispeli výlučne obžalovaní, doplnila Mišovič.