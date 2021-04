Bittó Cigániková: Sputnik je taká motanica, nech si to rieši OĽaNO

Janu Bittó Cigánikovú (SaS) po prečítaní zmluvy o kúpe ruskej vakcíny Sputnik prekvapila jej vysoká cena a neprekvapilo ju, že "Igor Matovič klamal, tak čo, ako pri tej diplomovke, to sa niekedy stáva".

Zmluvu nepovažuje za šťastnú. Poslankyňa za SaS hovorí, že ju prekvapila cena dvadsať dolárov za dvojdávku ruskej vakcíny Sputnik V. „To je na úrovni Pfizeru a mRNA vakcín, Astra stojí okolo 1,20 eura a je to rovnaká vakcína,“ uviedla.

Za chaos okolo vakcíny Sputnik V sú podľa nej zodpovední Igor Matovič a Marek Krajčí, ktorí túto zmluvu podpísali a realizovali. „Poviem úprimne, je to taká motanica, ktorú spôsobilo v podstate OĽaNO, tak nech si to dokončia,“ povedala s tým, že teraz je to v rukách ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského.

Na otázku, či je ochotná zostať v takejto koalícii, odpovedala: „Áno, som ochotná“.

