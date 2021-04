Matovič varuje pred blamážou. Tínedžeri nemôžu byť podľa neho zaočkovaní skôr ako starí a chorí

Podľa ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) by malo nemilosrdné následky, ak by bol čo i len jeden 16-17 ročný tínedžer zaočkovaný skôr, ako starí ľudia a chronicky chorí, ktorí chcú proti covidu byť zaočkovaní.

Matovič verí, že rezort zdravotníctva nepripustí takúto blamáž. „Bol by to znak úplného zlyhania zdravého rozumu, ministerstva (zdravotníctva – pozn. red.) a malo by patričné a nemilosrdné následky. Píšem radšej verejne, aby neboli zase nejaké trápne výhovorky,“ dodal v statuse na facebooku Matovič.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský v piatok na tlačovom brífingu uviedol, že nie je úplne v poriadku, že sa na očkovanie dostávajú skôr tínedžeri ako starší ľudia. Lengvarský poznamenal, že sa bude informovať, prečo k tomu došlo.

Od štvrtka je otvorená čakáreň na očkovanie proti covidu aj pre 16-ročných a starších. Pri výbere očkovacieho miesta sa dá vybrať len okres. Do čakárne možno vstúpiť cez stránku korona.gov.sk a kliknúť na tlačidlo Požiadať o očkovanie alebo ísť priamo do formulára na vakcinacia.nczis­k.sk/registra­cia.