Analýza: Veľký návrat Igora Matoviča? Expremiér kope už aj do vlastných

Igora Matovič je komunikatívny politik. Na sociálnej sieťach má výhodu – čosi načrtne, vystrelí otrávený šíp a utečie. Potom sa znova objaví, hojacu sa ranu rýchlo otvorí a už ho niet. No iba na chvíľu.

Namiesto toho, aby vysvetľoval, ako to myslel so Sputnikom V a ako jeho minister podpísal zmluvu, ktorá nie je pre Slovensko celkom výhodná, snaží sa všetkých presvedčiť, že je bojovníkom pravdy.

„Pár ľudí sa snaží vytvoriť ilúziu, že ministerstvo zdravotníctva zverejnilo zmluvu s ruskou stranou bez ich súhlasu. Nie je to pravda,“ ozval sa aktuálne vicepremiér a minister financií. Len pred niekoľkými dňami vyhlásil, že zmluvu ani nečítal. Len sa snažil verejnosť presvedčiť, že táto vakcína môže zachrániť kolektívnu imunitu. A vlasnte je jeho povinnosťou ju zabezpečiť, lebo je tu významná časť populácie, ktorá inú vakcínu ani nechce.

V zmluve, ktorú nakoniec rezort zdravotníctva zverejnil, sa píše, že ten, kto zverejní detaily bez súhlasu druhej strany, platí pokutu. Ale – celá zmluva je plná pokút a náhrad škôd.

„Ministerstvo zdravotníctva konalo v súlade so súhlasom ruskej strany kontraktu, o ktorý som ich osobne požiadal. Aj keď viem, že pre niekoho je zaujímavejšie napínať svaly, ako sme s Rusmi vybabrali,“ dodal Matovič a zverejnil list, v ktorom ruská strana súhlasí so zverejnením zmluvy.

Ale akosi zabudol zverejniť list zo 6. apríla, v ktorom ruská strana žiada o vrátenie dodávky Sputnika V. Lebo možno práve ten by vysvetlil, prečo výrobca vrátil Slovensku sumu za prvú časť z milióna dvojzložkovej vakcíny.

V tej zmluve sa totiž píše, že Slovensko je povinné zaplatiť do istého termínu a ten rezort zdravotníctva zrejme prešvihol… Ale to by znamenalo, že boj proti Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv a obviňovanie zo zákernosti, bol bojom proti bubákovi, ktorý sa volá neschopnosť. Už odídeného ministra zdravotníctva a už expremiéra.

To smiešnejšie však ešte len príde.

„Verím, že ministerstvo zdravotníctva nepripustí BLAMÁŽ, aby ešte predtým ako budú zaočkovaní starí ľudia a chronicky chorí, ktorí chcú byť zaočkovaní, bol zaočkovaní čo i len jeden zdravý 16–17 ročný tínedžer Pfizerom či Modernou,“ ozval sa Matovič po druhý raz.

Reagoval tak na aktuálnu situáciu, keď sa Čakáreň otvorila pre všetkých od 16 rokov. Do osemnástky možno očkovať Pfizerom, lebo tam sú výsledky skúšok aj pri tejto vekovej skupine. Od 18 vyššie sa očkuje AstraZenecou. To je, mimochodom, vakcína na rovnakom princípe ako Sputnik V. Len má požehnanie Európskej liekovej agentúy. Seniori dostávajú Moderu alebo Pfizer. „Mlaďasi“ majú záujem o očkovanie, ale ten majú aj iné vekové kategórie. A tak sa ľudia z Bratislavy registrujú na očkovanie v Revúcej alebo Bardejove. Tam dostávajú termíny takmer okamžite.

Trocha na hlavu? Áno – a nie trocha. Ale chyby, ktoré urobil ten minister zdravotníctva, ktorý podpísal zmluvu na nákup Sputnika V, sa budú naprávať ešte nejaký čas. Bolo ich veľa, nadväzpovali jedna na druhú, hromadili sa, reťazili… Tento neporiadok kým sa dá do poriadku… to možno už bude aj po pandémii.

Ale Matovič varuje, že ak budú tínedžeri zaočkovaní skôr ako seniroi , je to „znak úplného zlyhania zdravého rozumu, ministerstva a malo by patričné a nemilosrdné následky“.

V tomto má pravdu, ešte stále si nemôžeme vybrať vakcínu, ktorou by sme chceli byť zaočkovaní, ešte sa neberie do úvahy zdravotný stav a odporúčanie lekára. Resp. berie, ale ak chce tridsiatnik Pfizer, musí čakať… A medzitým ho naozaj predbehne tínedžer.

Senior ho možno dobehne, ak sa samospráva postará a pošle do malej dedinky mobilný očkovací tím, ako napríklad v Banskobystric­kej župe.

Lebo práve na to, že nie každý má mobilný telefón, prístup k internetu, akosi práve expremiér a exminister zabudli.

Následky môžu byť nemilosrdné: čím menej zaočkovaných, tým vyššie riziko infekcie a fatálnych následkov.

Len si položme správnu otázku: Prečo máme veľa vakcín AstraZeneca a málo Pfizeru? Iste, za bývalého vedenia zabudli objednať, keď mohli. Ale aj preto, lebo AstraZeneca je najlacnejšia. Takže, keď sa Matovič snaží kopať do terajšieho ministra zdravotníctva, nominanta jeho hnutia, mal by myslieť na to, že kope sám do seba. A svojho bývalého ministra. Sú otázky, ktoré si žiadajú odpovede. Útek v parlamente, štekanie na sociálnych sieťach neprehlušia to, čo sme zažili: nezmyselné rozhodnutia a absolútnu nezodpovednosť. Za to platíme všetci.

A perlička na záver: V piatok v noci rezort zdravotníctva zrušil termíny na očkovanie tínedžerov vo veku 16 až 18 rokov. Prednosť dostávajú seniori. (viac v článku Tínedžerom rušia termíny na očkovanie. Musia späť do čakárne).