Posolstvo ministra financií Matoviča: Milujte sa a množte sa. Nájde na to peniaze

Aktivity Igora Matoviča na sociálnej sieti po dlhšom období zdržanlivosti ožívajú. Podľa statusu pripravuje finančný plán, aby podporil zakladanie rodín a rodenie detí na Slovensku. Od mladých ľudí chce, aby sa zatiaľ milovali a množili.

Autor: FB Igora Matoviča

„Mne sa, ako ministrovi financií, patrí pozerať na prítomnosť ľudí na Slovensku, ale rovnako pozerať aj do budúcnosti – aby aj tí po nás mali z čoho žiť. … no a v tej budúcnosti Houston hlási problém. Veliký. V blízkej budúcnosti sa Slovensko stane najrýchlejšie stárnucou krajonou EÚ. Ako sa to stalo? Od revolúcie nám klesla tak výrazne pôrodnosť, že ak porovnáne počet detí, ktorý sa narodil – s pôrodnosťou v roku 1989 … nenarodilo sa nám viac ako 600 tisíc detí, ktoré nám budú veľmi chýbať.“ napísal.

Narážal tým na to, že dôchodkový systém je financovaný hlavne z odvodov pracujúcich ľudí, ktoré by sa podľa neho museli zvýšiť, aby bolo možné financovať vysoký prílev nových dôchodcov, keď pôjdu do penzie silné populačné ročníky takzvaných Husákových detí z obdobia sedemdesiatich rokov minulého storočia.

„Čo to znamená? A ako to riešiť? Ak vychádzam z predpokladu, že cesta vyšším zadĺžením bude zarúbaná, migrantov nechceme, kradnúť sa nebude a šetriť už nebude kde … tak jediný zdroj na financovanie viac dôchodkov z menej miezd budú vyššie dane a odvody. To však následne môže zo Slovenska vyhnať ešte viac ľudí. Hmm, Hlava 22.,“ uviedol Matovič, ktorý sľubuje riešenie.

O podpore rodinnej politiky tajuplne hovoril už dávnejšie na sociálnej sieti ešte v pozícii premiéra, potom všetko prekryla koaličná kríza a rekonštrukcia vlády, po ktorej sa z postu premiéra Matovič presunul na post ministra financií.