Mikulec: EÚ nie je len o voľnom cestovaní, ale najmä o podpore a solidarite

Európska únia (EÚ) nie je len o voľnom cestovaní a spoločnej mene, ale predovšetkým o podpore a solidarite. Pri príležitosti 17. výročia vstupu Slovenska do EÚ to vyhlásil minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) s tým, že Slovensku sa v roku 2004 otvorili dvere do spoločenstva, ktoré zdieľa rovnaké hodnoty, akými sú sloboda a demokracia.