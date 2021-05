Kto sa ponáhľa s očkovaním, nech sa registruje na východe

VIDEO: Takto zaočkovali premiéra Hegera vo veľkokapacitnom očkovacom centre.

Čakáreň sa pre mladých ľudí od 16 rokov spustila krátko pred polnocou v stredu. Vo štvrtok dopoludnia sa zaregistrovalo na očkovanie vyše 77-tisíc ľudí. Niektorým osemnásťročným už boli aj pridelené termíny na očkovanie. Voľné miesta sú najmä na východe krajiny. Pôvodne dostali termíny na očkovanie aj 16– a 17-roční, ale po zásahu ministra financií a šéfa najsilnejšej koaličnej strany Igora Matoviča ich ministerstvo zdravotníctva zrušilo.

Ministerstvo zdravotníctva upozorňovalo, že s registráciou sa netreba ponáhľať, keďže poradie bude určené podľa veku a zdravotných indikácií. No na Slovensku sú miesta, kde očkovanie viazne, a to sa darí využiť mladým, ktorí na vakcínu čakajú.

„Nový dizajn by mal zohľadňovať prioritne tie skupiny, ktoré sú viac rizikové, a starších ľudí. Ak v niektorom regióne nie sú iní záujemcovia, ktorí by spadali do vyšších skupín, tak to systém vyhodnocuje tak, že prihlasuje aj mladších," ozrejmil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (OĽaNO).

Ozývajú sa ľudia z Trenčína, Trnavy či Bratislavy, ktorým sa podarilo získať vo štvrtok termín na očkovanie hneď v piatok na východe Slovenska. Nie sú ani chronickí pacienti, ani seniori.

„Skúsila som pred chvíľou zmeniť registráciu na všetky kraje. V sekunde mi došlo, že zajtra doobeda v Revúcej ma čakajú," pochválila sa vo štvrtok napoludnie tridsiatnička Táňa. „Namiesto výberu krajov som si vybral Revúcu," registroval sa aj podľa Táninho vzoru štyridsiatnik Branislav.

„Dcérin 18-ročný kolega dostal termín na piatok v Košiciach, ďalší 27-ročný v Prešove, 33-ročný si vybral celý Banskobystrický kraj a dali mu termín na piatok v Revúcej," opisuje rýchlu skúsenosť Jana.

Momentálne sa očkuje v 59 nemocniciach, 21 poliklinikách a 20 veľkokapacitných centrách. Zaočkovaných je 19 percent ľudí (vrátane prvej a druhej dávky) a na dosiahnutie kolektívnej imunity treba zaočkovať ešte 2 253 881 ľudí.

Očkovací turizmus

Rezort zdravotníctva problém v cestovaním za vakcínou zatiaľ nevidí. „Cieľom je zaočkovať čo najväčší počet ľudí v čo najkratšom čase. To je jediná naša šanca skoncovať s pandémiou," vysvetľuje Lengvarský. Minister nevylučuje, že niekto z Bratislavy si vyberie Košice.

„Vzhľadom na zachovanie určitého komfortu sa snažíme, aby sa každý zaočkoval tam, kde to má najbližšie k bydlisku. Vakcín je určite dostatok," dodal Lengvarský.

Na západnom Slovensku je o očkovanie väčší záujem ako na východnom. Môže sa tak stať, že mladší človek, ktorý sa pôjde dať zaočkovať do niektorého z centier na východe, sa dostane na rad skôr, ako keby čakal na rad na západe. Lengvarský však plánuje, že už na konci júna budú zaočkované viac ako dva milióny obyvateľov.

„Pokiaľ tie dodávky vakcín budú chodiť tak, ako sú naplánované, tak do dvoch mesiacov by sme mali vyočkovať dva milióny vakcín Pfizer/BioNTEch, tak dosiahneme strop možností a záujmu Slovákov o očkovanie," ozrejmil minister.

Z národného centra zdravotníckych informácií tvrdia, že z ich strany systém funguje. Hoci nastavili systém tak, aby pridelil záujemcovi to najbližšie očkovacie miesto, neprekáža im, že ľudia za vakcínou cestujú. „Ľudia pri registrácii síce zadávajú miesto pobytu, ale potom si vyberajú miesto, kde sa chcú dať očkovať. Ale my nesledujeme dôvody," vysvetľuje hovorkyňa centra Veronika Bauch. Tvrdí, že centrum vôbec nesleduje vakcinačnú turistiku.

Očakávané dodávky vakcín do konca mája Pfizer/BioNTech 1 047 150 kusov Moderna 159 200 kusov Astra Zeneca 200 000 kusov J&J 46 500 kusov Spolu 1 452 850 kusov MZ SR

Spravodlivo pridelené

Znamená to teda, že ak sú záujemcovia, ktorí chcú byť zaočkovaní ihneď, a neťaží sa im cestovať, môžu si zvoliť okres na východe Slovenska. Rezort zdravotníctva však avizoval zmenu v dodávkach vakcín.

Nový systém, práve preto aby zabránil očkovacej turistike, by mal reflektovať dopyt v regiónoch, podľa ktorého by očkovacím centrám vakcíny priraďoval. Riešenie však nie je zatiaľ na stole.

„O očkovanie je v Bratislavskom kraji dlhodobo najväčší záujem z celého Slovenska. Paradoxne však dochádza k situácii, keď v našom regióne vakcíny chýbajú, kým inde je ich nadbytok. To, čo navrhujeme, je redistribuovať vakcíny tam, kde sú najviac potrebné,“ vyhlásil bratislavský župan Juraj Droba (SaS).

Bratislavský samosprávny kraj aj napriek tomu zvyšuje kapacitu svojho veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch Národného futbalového štadióna. V nasledujúcom období sa bude namiesto víkendu očkovať až päť dní. Kraj očakáva, že za tento čas zaočkuje ďalších viac ako 10-tisíc ľudí.

„Začíname očkovať na plné obrátky. Naše veľkokapacitné očkovacie centrum je dizajnované pre tisíce ľudí denne, ale brzdil nás počet vakcín. Tento víkend ich máme konečne viac a prvýkrát budeme očkovať až päť dní," skonštatoval predseda Droba na sociálnej sieti.

Rezort zdravotníctva, ako aj centrum zdravotníckych informácií tvrdia, že algoritmus priraďovania termínov bude vychádzať z aktuálneho dopytu po očkovaní a podľa toho budú rozdelené po Slovensku dávky vakcín. Zmeny v očkovacej stratégii by sa mali prejaviť po 1. máji. Vtedy chce rezort predstaviť aj očkovanie sprievodu seniora nad 70 rokov, ako aj prioritné očkovanie chronicky chorých pacientov.