Hajšelová: O kolúznej väzbe sme diskutovali dávno pred Pčolinského väzbou

VIDEO: Poslankyňa Petra Hajšelová o kolúznej väzbe.

Napriek tomu, že ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) pripravila vládny návrh zákona, poslankyňa Sme rodina Petra Hajšelová predložila do Národnej rady aj vlastný návrh zákona. Poslankyňa v rozhovore vysvetľuje, čo ju k tomu viedlo, porovnáva svoj návrh s ministerkiným a približuje aj ďalší postup hnutia Sme rodina, ak s Kolíkovou nenájdu kompromis. Nebudem prejudikovať, či opozičné strany budú hlasovať za môj poslanecký, alebo vládny návrh zákona, hovorí Hajšelová.

V čom spočíva váš návrh zmeny inštitútu kolúznej väzby?

V mojom poslaneckom návrhu zákona o väzbe v prvom rade upravujeme dĺžku lehoty kolúznej väzby a limitujeme ju na päť mesiacov. Samozrejme, s výnimkou, že ak sa preukáže kolúzne konanie obvineného, teda že ovplyvňoval spoluobvinených, svedkov alebo znalcov, či inak maril vyšetrovanie, tak táto päťmesačná lehota by sa na neho nevzťahovala. Rovnako chceme upraviť aj lehoty trvania ostatných druhov väzby. Základnú lehotu väzby navrhujeme skrátiť zo siedmich mesiacov na šesť mesiacov. Zároveň chceme skrátiť aj lehoty na väzbu v prípravnom konaní spolu s väzbou v konaní pred súdom, ktoré by nemali presiahnuť 24 mesiacov pri zločinoch (dnes je to 36 mesiacov) a pri obzvlášť závažných zločinoch by nemala presiahnuť 36 mesiacov (dnes je to 48 mesiacov).

Predložili ste poslanecký návrh v čase, keď už prebiehalo pripomienkové konanie podobného vládneho návrhu z dielne ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí). Prečo? V čom je rozdiel medzi vaším a ministerkiným návrhom?

Som si vedomá, že ministerka spravodlivosti dala vládny návrh zákona do medzirezortného pripomienkového konania, ktoré by sa malo skončiť asi 6. mája. Zúčastnila som sa na ministerstve spravodlivosti aj pracovného stretnutia, kde boli prítomní zástupcovia všetkých politických strán, zástupcovia ministerky, špeciálny prokurátor, prezident Policajného zboru, predstavitelia Slovenskej advokátskej komory, a tejto problematike sme sa naozaj aktívne venovali. Za najväčší rozdiel považujem, že pani ministerka sa zameriava len na výkon kolúznej väzby, avšak my chceme zmeniť aj trvanie väzby ako celku. Teda základnú lehotu, ako aj trvanie jednotlivých väzieb, či už ide o prečiny, zločiny, alebo obzvlášť závažné zločiny v prípravnom konaní.

Vy ste ako predkladateľka podpísaná pod návrhom sama. Je to váš návrh alebo môžeme hovoriť o návrhu Sme rodina? Máte plnú podporu všetkých poslancov vášho klubu?

Áno. Dovolím si tvrdiť, že všetci naši poslanci za mojím návrhom stoja. Samozrejme, všetkých stretnutí som sa zúčastňovala ja, čo vyplýva aj z môjho členstva v ústavnoprávnom výbore Národnej rady. Problematike justície a právneho štátu sa venujem na pravidelnej báze a je to preto aj moja téma. Zúčastňujem sa rôznych stretnutí a absolvovala som množstvo komunikácie s advokátmi či s občanmi, ktorí ma kontaktujú. Je to teda môj návrh, ale celé hnutie Sme rodina je s ním stotožnené.

Nie je motiváciou za vaším návrhom aj snaha pomôcť z väzby vášmu bývalému straníckemu nominantovi na čele SIS Vladimírovi Pčolinskému?

Absolútne túto teóriu odmietam. O problematike kolúznej väzby sme diskutovali dávno predtým, ako sme vedeli, či pán Pčolinský bude, alebo nebude väzobne stíhaný. S touto problematikou sme prišli už minulý rok. Náš predseda Boris Kollár žiadal pani ministerku, aby sme sa touto témou aktívne zaoberali nielen prostredníctvom médií, ale dostala sa aj na pôdu parlamentu. Viac-menej to vyústilo po nešťastnej udalosti, ktorá sa stala generálovi Lučanskému. Bola som prítomná aj na branno-bezpečnostnom výbore, ktorý bol pre túto udalosť mimoriadne zvolaný. Bola tam prítomná aj ministerka, zástupcovia Zväzu väzenskej a justičnej stáže, generálny prokurátor a aj pán predseda apeloval na to, že je potrebné sa touto problematikou začať konečne reálne zaoberať. Každý jeden deň vo väzbe je výrazným zásahom do práv jednotlivca, a pokiaľ sa považujeme za právny štát, tak platí prezumpcia neviny.

Váš stranícky predseda Boris Kollár pre Pravdu povedal, že sa s pani ministerkou stretol a spejú ku kompromisu, ktorý by mohli dosiahnuť v najbližších dňoch. Čo z vášho návrhu by malo v tomto kompromisnom návrhu určite zostať? Z čoho by ste nechceli ustúpiť?

Sme len v štádiu rokovaní a rozhovorov medzi nami a pani ministerkou. Nechcela by som preto dopredu hovoriť, z čoho určite neustúpim, resp. neustúpime, a kde sme schopní urobiť ústupok. Nechcem to teda hovoriť dopredu. Bolo by to z mojej strany nekorektné. Komunikovať na verejnosť to budeme až po tom, čo si to vydiskutujeme medzi sebou.

Stiahnete svoj návrh, ak dosiahnete s ministerkou dohodu?

Ak uzatvoríme dohodu, resp. nájdeme kompromis, som pripravená svoj poslanecký návrh stiahnuť.

Ak sa to podarí, kedy by ste tieto zmeny mohli schváliť v Národnej rade a kedy by začali platiť?

Pani prezidentka avizovala, že zákony zo skráteného legislatívneho konania bude podpisovať, len ak sa budú týkať pandemickej situácie. V tomto sa s pani prezidentkou absolútne stotožňujem. Pokiaľ sa teda nebavíme o skrátenom legislatívnom konaní, či už ide o poslanecký návrh, alebo vládny návrh zákona, najprv ide zákon v parlamente do prvého čítania, kde sa odprezentuje, a potom je priestor zhruba šesť týždňov do ďalšej schôdze, kedy verím, že budú aktívni aj jednotliví poslanci. Vyhodnotíme pripomienkové konania a budeme mať dostatočný priestor na to, aby sme sa dohodli na konečnom znení návrhu, či už pri jeho platnosti a účinnosti, alebo aj prechodných ustanoveniach, ktoré upravia dosah na už väzobne stíhaných obvinených. Toto všetko je otvorené a verím, že diskusie medzi poslancami a ministerstvom budú pokračovať.

Rokovali ste o podpore svojho návrhu aj s opozíciou, ktorá verejne deklarovala, že by ho podporila?

Osobne nie a nemám ani vedomosť, že by sme ako hnutie rokovali s opozíciou. Pre mňa je veľmi dôležité, aby sme v rámci koalície našli kompromis, aby sme dohodli na návrhu, ktorý bude naozaj dobrý a dokáže pomôcť ľuďom. Treba si uvedomiť, že dnes nehovoríme len o pár vyvolených, ktorí sú momentálne v kolúznej väzbe, ale hovoríme naozaj o ľuďoch, ktorých verejnosť ani nepozná. Sú obvinení z porušenie zákona a čakajú svoj osud, či už na trest, alebo oslobodenie. Dovolím si tvrdiť, že sú to tisícky osudov a životných príbehov. Naozaj sa nebavíme len o nejakých politicky exponovaných osobách. Napríklad aj štatistika ministerstva spravodlivosti ukazuje, že v roku 2015 bolo celkovo stíhaných 1 813 a už v roku 2019 ich je 2 495 osôb. Nevinní ľudia vo výkone väzby majú horšie podmienky ako odsúdení vo výkone trestu. Väzba by naozaj nemala byť trestom, lebo platí prezumpcia neviny. Som presvedčená, že väzba by mala byť posledné možné riešenie, ak už nie je možné konať inak. Chcela by som ešte poukázať na Európsky výbor pre zabránenie mučeniu a neľudského zaobchádzania, ktorý nás už od roku 2018 upozorňuje na nepriaznivý vývoj počtu väznených osôb na Slovensku. Aj napriek rôznym alternatívnym trestom a technickým možnostiam nedochádza k viditeľným zlepšeniam indexu väzenskej populácie. Nemám informácie, že by sme sa od roku 2018 nejakým spôsobom v tomto ohľade pohli vpred.

Ak by ste kompromis s ministerkou nedosiahli, viete si predstaviť spoločný postup aj s opozíciou?

Nebudem dopredu hovoriť, kto s kým bude hlasovať. Parlament je zložený zo 150 poslancov a každý by mal hlasovať podľa svojho vedomia a svedomia. Nebudem prejudikovať a vyjadrovať sa, či opozičné strany budú hlasovať za môj poslanecký, alebo vládny návrh zákona.

Spomínaný Európsky výbor pre zabránenie mučeniu ale odporúčal aj možnosť nahradenia kolúznej väzby, ale ani vy, ani ministerka toto vo svojich návrhoch nemáte. Nechystáte sa zapracovať aj toto odporúčanie?

Áno, viem si predstaviť, že sa budeme zaoberať náhradou väzby nielen útekovej, preventívnej, ale aj kolúznej. Zazneli ale aj rôzne vyjadrenia, že kolúznu väzbu nemožno nahradiť nejakou alternatívou. Nechávam to ale na posúdenie súdu, ktorý sa s tým musí vysporiadať a vysvetliť, prečo v danom prípade nie je možné využiť alternatívu väzby.

Boli ste aj členkou špeciálnej komisie na kontrolu okolností smrti bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského. Tá vo svojej záverečnej správe konštatovala, že na zlepšenie podmienok v slovenských väzniciach, napríklad viac kamier, je potrebné navýšiť aj finančnú podporu väzenstva. Chcete niečo takéto iniciovať?

Komisia vo svojej správe uviedla niekoľko nedostatkov. Bola som na stretnutí ohľadom väzby aj na ministerstve spravodlivosti a rozprávali sme sa, samozrejme, aj o podmienkach väzby. Napríklad policajný prezident si so zástupcami Zväzu väzenskej a justičnej stráže vymenili informácie a názory napríklad o spomalenom odosielaní písomností obvinených medzi ZVJS a orgánmi činnými v trestnom konaní. Tam ale nie je potrebné prijímať nejaké zákonné zmeny, ale je to skôr o technických nastaveniach. Dostali sme informácie, že ministerstvo spravodlivosti pripravuje novelu zákona o výkone väzby a novelu zákona o výkone trestu, kde by sme mali premietnuť aj jednotlivé problémy, ktoré odhalila aj komisia. Som jednoznačne za to, že väzenstvo treba humanizovať a treba nastaviť lepšie podmienky. Čo sa týka financovania väzenstva ako takého, v tom má veľké slovo aj minister financií. Myslím si, že aj týmto návrhom zákona sa na pôde parlamentu začalo rozprávať o problematike väzby a zároveň sme otvorili aj diskusiu o finančnom posilnení problematiky väzenstva za účelom vytvoriť väzenstvu lepšie podmienky.