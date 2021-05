Demänovská Dolina chce vybudovať svoje centrum, nie všetci sú za

Nízkotatranská Demänovská Dolina vznikla v lete 1964, momentálne má zhruba tristo obyvateľov. Rozdelená je na miestne časti Tri studničky, Demänovské jaskyne, Lúčky, Repiská a Jasná. Nachádza sa v najatraktívnejšej časti v rovnomennej doline. Kvôli lanovke na Chopok a populárnemu lyžiarskemu stredisku je masovo navštevovaná turistami. Okrem toho je celá oblasť známa aj rozsiahlou zástavbou. Práve preto sa nový projekt viacerým nepozdáva.

Aktivisti upozorňujú, že ide o zásahy do Národného parku Nízke Tatry a že ďalšie osídľovanie územia, už aj tak preťaženého neregulovanou developerskou činnosťou, nie je žiaduce. Občianske združenie Tatry pripomína, že zámer prichádza v období intenzívnej spoločenskej diskusie o fyzickom stave tejto oblasti a prebiehajúcej „Petície za stavebnú uzáveru a reguláciu dopravy v Demänovskej doline“.

Aktuálny stav Demänovskej Doliny Autor: Eva Štenclová, Pravda

Do polovice apríla ju podpísalo viac ako 113-tisíc ľudí. „Napriek tomu sa zdá, že obec sa rozhodla kráčať vlastnou cestou ignorujúc aktuálny stav doliny aj spoločenský tlak. Namiesto brzdenia stavebnej činnosti v nízkotatranskej doline sama navrhuje ďalšiu urbanizáciu národného parku,“ povedal zástupca združenia Rudolf Pado. Pripomenul, že informácie k zámeru nového centra zverejnil Enviroportál 9. apríla a občania majú 21 pracovných dní na to, aby sa k tejto výstavbe vyjadrili.

Zástupca starostky Demänovskej Doliny Richard Bros potvrdil, že úradom už predložili na posúdenie vplyv výstavby nového centra na životné prostredie. „Lokalita je plánovaná výnimočne len pre obyvateľov obce,“ podčiarkol s tým, že centrum s infraštruktúrou, obytnou zónou pre miestnych, službami a kostolom im chýba. Vyrásť tam majú dve dvojpodlažné bytovky s podkrovím, pričom v každej bude dvanásť dvojizbových bytov. Zároveň vznikne zástavba dvoch sekcií rodinných domov, po tri v rade, no počíta sa aj s výstavbou siedmich samostatne stojacich domov. „Chceme, aby to malo jasné pravidlá a každý dom nebol iný. Obec preto navrhla ich výstavbu v jednotnom architektonickom štýle. Bude to striktne dodržiavané aj pri projektovaní ďalších domov,“ hovorí.

Obec vraj vníma záujem miestnych o nájomné byty. „Žiadosti však zatiaľ neevidujeme, lebo ešte len pripravujeme všeobecne záväzné nariadenie o ich prideľovaní, takisto pozemkov na výstavbu rodinných domov. V žiadnom prípade nejde o komerčné účely. Nárok na to budú mať len obyvatelia obce s trvalým pobytom. Prenájom vo forme ubytovania turistov tam nebude možný,“ vysvetlil Bros. Podľa neho absolútne nehrozí, že by sa k tomu mohli dostať chalupári a podobne. „Na to si dáme veľký pozor, všetkých poriadne preveríme,“ podotkol.

Vzápätí objasnil, že momentálne majú v obci osem nájomných bytov a tiež ich prideľovali len ľuďom, ktorí u nich mali trvalý pobyt už aspoň päť rokov predtým. „Mnohí, ktorí v Demänovskej Doline pracujú, musia denne dochádzať. Prečo by tu nemohli bývať? Kedysi tu žili v už existujúcich bytovkách či domoch so svojimi rodičmi, no osamostatnili sa. Išli do podnájmov do mesta a podobne, ale chcú sa vrátiť,“ povedal.

V rámci nového centra majú pribudnúť tiež obchody, amfiteáter a vodná nádrž. Tá má zachytávať dažďovú vodu a slúžiť ako protipožiarna nádrž pre okolité objekty. S akým rozpočtom sa v rámci zámeru počíta, Bros nekonkretizoval, no peniaze chcú na to čerpať cez Štátny fond rozvoja bývania a na nové komunikácie žiadajú dotácie od ministerstva dopravy. „Domy si každý bude musieť postaviť sám, ale obec vybuduje siete,“ poznamenal. Kedy by mohli začať, závisí od rozhodnutí úradov. „Prvoradý je kostol, na ten už máme aj povolenie. S jeho výstavbou začneme na budúci rok,“ doplnil zástupca starostky.