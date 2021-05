Očkovací chaos nahneval mladých aj ich rodičov. Kto robí, robí chyby, tvrdí Heger

Nahnevaní tínedžeri, nahnevaní rodičia. Len čo rezort zdravotníctva spustil očkovanie pre vekovú skupinu 16 až 18, hneď ju aj stopol. Prednosť dostali seniori a chronickí pacienti. Do leta by mal byť vakcín dostatok, možno až toľko, že si ľudia budú môcť vybrať. Azda sa budú môcť rozhodnúť aj pre Sputnik V.

VIDEO: Heger dostal AstraZenecu, obhajoval Matovičov zásah proti tínedžerom.

Očkovanie, ktoré má chrániť pred ochorením COVID-19, už piaty mesiac sprevádza chaos. Najnovšie sú nahnevaní mladí ľudia. Niekoľko tisíc sa ich prihlásilo do Čakárne, keď sa otvorila od 16 rokov. Mnohí z nich takmer okamžite dostali aj termín na zaočkovanie.

„Prihlásila som dcéru. Známi mi hovorili, nech to skúsim niekde na východe, že tam termíny sú,“ posťažovala sa Pravde čitateľka Mária Brehovská. Dcéru prihlásila a dostali aj termín. Rodina sa teda pripravila na výlet, pretože dcéru museli odviezť do mesta na východnom Slovensku už počas víkendu. „Potom sme však dostali správu, že termín je zrušený a dcéru zaradili do Čakárne,“ pokračovala čitateľka. „Nahnevalo nás to… Rýchly termín na očkovanie prekvapil, ale zrušenie… to prekvapilo ešte viac,“ dodáva nahnevane.

Podobných nahnevaných rodičov a mladých ľudí sa do redakcie ozvalo niekoľko desiatok. „Uvedomujem si, že starší a chorí majú prednosť. Ale prečo nám teda dali termín?“ pýta sa Henrieta z Nitry. „Aj my sa chceme chrániť, chceme sa stretávať s kamarátmi, aspoň trocha žiť ako na začiatku minulého roka,“ ozval sa Jakub z Košíc, ktorý oslávi 18. narodeniny v júni.

V piatok večer sa na sociálnej sieti ozval expremiér a v súčasnosti minister financií Igor Matovič (OĽaNO) s varovaním, že „ak bude zaočkovaný čo i len jeden zdravý 16-, 17-ročný tínedžer Pfizerom či Modernou, bol by to znak úplného zlyhania zdravého rozumu“. Dodal, že by to „malo patričné a nemilosrdné následky“ a že píše „radšej verejne, aby neboli zase nejaké trápne výhovorky“.

Pred polnocou, keď už mnohí mladí ľudia dostali upozorňujúcu SMS, že sa ich termíny očkovania rušia a sú opäť v Čakárni, oznámil rezort oficiálne, že prednosť dostali chronickí pacienti a seniori.

„Po sprístupnení Čakárne pre všetky vekové skupiny sa na očkovanie prihlásili desiatky tisíc záujemcov starších ako 16 rokov,“ upozorňuje hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová. Tvrdí, že systém obsadzoval voľné pozície striktne podľa veku. Tínedžeri mali podľa nej dostávať len neobsadené pozície, o ktoré nemali záujem chronici a seniori. Mladí ľudia do 18 rokov môžu byť v súčasnosti očkovaní len vakcínou konzorcia Pfizer/BioNTech, lebo len jej výrobca má k dispozícii klinické štúdie od veku 16 rokov.

A napriek tomu rezort prijal rozhodnutie, že práve nedospelí sa vrátia späť do Čakárne a ich miesta dostanú ľudia nad 60 rokov a chronicky chorí pacienti.

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) pripustil, že sa stala chyba. „Kto robí, robí chyby,“ povedal s tým, že bolo správne otvoriť Čakáreň pre všetkých od 16 rokov, ale nemali ešte dostať termín na očkovanie.

On sám sa zaregistroval do Čakárne a v sobotu bol v bratislavskom veľkokapacitnom očkovacom centre zavakcinovaný AstraZenecou. Ministri pritom mali – podľa pôvodného marketingového plánu – nárok na vakcínu Pfizer/BioNTech. Naposledy sa ňou dal zaočkovať minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO).

Váhavé staršie ročníky

Heger je presvedčený, že najmä staršie ročníky sú „váhavé a čakajú“. Očkovacia stratégia by sa podľa neho mala uberať smerom ponúkania Pfizeru seniorom. Podľa neho je otázkou niekoľkých dní, aby sa Pfizerom, ktorý potrebuje na skladovanie hlboký mráz, očkovalo aj vo veľkokapacitných centrách.

Ministerstvo zdravotníctva si veľa sľubuje od doručovania letákov seniorom, ktorými ich chce presvedčiť o dôležitosti očkovania, či od mobilných očkovacích tímov, ktoré už začali pracovať v teréne.

Zvýšiť zaočkovanosť práve v tejto skupine by mala pomôcť aj akcia, keď bude spolu so seniorom zaočkovaný aj jeho sprievodca. Vyhláška vstúpila do platnosti v sobotu 1. mája. Podstatou je, že mimo poradia, ale rovnakou vakcínou ako senior, bude zaočkovaný každý, kto privedie do vakcinačného centra seniora.

V praxi by to znamenalo, že ktokoľvek môže byť zaočkovaný buď vakcínou Pfizer/BioNTech, alebo Moderna. Tie dve sú totiž určené pre seniorov.

Očkovať áno. Ale čím?

Aj rezort zdravotníctva, aj Heger pripúšťajú, že na očkovanie vyčkáva veľká skupina štyridsiatnikov a päťdesiatnikov. Chceli by sa totiž dať zaočkovať látkou od konzorcia Pfizer/BioNTech. Tejto vakcíne dôveruje najviac ľudí, ukazuje to aj najnovší prieskum agentúry Focus pre televíziu Markíza.

Práve túto očkovaciu látku považuje za úplne alebo skôr prijateľnú až 71,1 percenta populácie. Moderne dôveruje takmer o vyše desať percent menej. Len necelá tretina považuje za prijateľnú AstraZenecu, ktorou sa očkuje v súčasnosti na Slovensku v najväčšej miere. Ponúkaná je všetkým od 18 do 59 rokov.

To už vyššie preferencie má Sputnik, ktorým sa však očkovať ešte nedá. Za úplne alebo skôr prijateľný ho považuje 60,2 percenta verejnosti.

V rebríčku dôveryhodnosti očkovacích látok je na poslednom mieste čínska vakcína Sinopharm, o ktorej verejnosť veľa nevie.

Kauza Sputnik

Aj podľa prieskumov je teda istá skupina ľudí, ktorá by sa dala zaočkovať Sputnikom V. Aj napriek tomu, že ešte nemá odobrenie od Európskej liekovej agentúry.

Vo štvrtok v noci ministerstvo zdravotníctva zverejnilo zmluvu s ruskou stranou. Za Slovensko ju podpísal vtedajší minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO).

Podľa zmluvy malo do konca februára prísť na Slovensko 100-tisíc vakcín, do konca marca 200-tisíc, do konca apríla 200-tisíc. V máji to malo byť ďalších 300-tisíc a v júni zvyšných 200-tisíc dávok.

Kým Matovič ešte ako premiér hovoril o dvoch miliónoch dávok, v skutočnosti malo prísť na Slovensko milión dávok. No každý zaočkovaný mal dostať dve zložky vakcíny.

Zmluva vstúpila do platnosti 27. februára a prvá dodávka očkovacej látky prišla 1. marca. Odvtedy je vakcína uskladená v Šarišských Michaľanoch.

Cena bola určená na 19,90 dolára za kompletnú dávku. V zmluve sa zároveň Slovensko zaviazalo, že za dodávky zaplatí do siedmich dní od ich doručenia. Kontrakt dáva právo ruskej strane od neho odstúpiť v prípade, ak sa kupujúci omešká s úhradou o viac ako 15 dní. Zrejme tento bod zmluvy uplatnila ruská strana, keď prvú platbu za vakcíny Slovensku vrátila.

Ďalej sa v zmluve píše, že kupujúci je povinný zaplatiť sto percent sumy aj v prípade, ak si neobjedná dohodnuté množstvo očkovacej látky. Ak by teda Slovensko nereklamovalo kvalitu dodanej očkovacej látky, ak by predávajúci dodržal všetky termíny a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy, môže ruská strana žiadať uhradiť plnú sumu za vakcíny.

Ak by predávajúci nedodal vakcínu v dohodnutom termíne, má Slovensko právo žiadať pokutu – tá však nepresiahne desať percent z celkovej sumy. Ak by výrobca nebol schopný dodať minimálne 50 percent vakcín podľa stanoveného harmonogramu, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy.

Vrátiť môže vakcíny, ktoré by neboli farmakologicky v poriadku. Ruská strana neberie žiadnu zodpovednosť za prípadné vedľajšie účinky. Jedna zo strán môže od zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak budú zverejnené utajované informácie zo zmluvy. Ak by jedna strana prezradila detaily tohto obchodu bez toho, aby o tom druhá strana vedela, hrozí jej buď pokuta do sumy milión dolárov, alebo do výšky spôsobenej škody. V tomto prípade má prednosť suma, ktorá je vyššia.

Ruská strana sa zaviazala, že dodá požadovanú dokumentáciu k výrobe očkovacej látky. V zmluve sa hovorí o posudzovaní vakcíny, no nie je tam zmienka, že by Sputnik V malo skúmať len certifikované európske laboratórium. Rezort zdravotníctva nezverejnil list, ktorý mal prísť ešte 6. apríla a ktorým mala ruská strana požiadať o vrátenie prvej dodávky vakcíny.

Podľa Hegera je zmluva v poriadku. Samotný Krajčí sa novinárom vyhýba, no pre televíziu Markíza povedal, že zmluvu dohadovala úradníčka ministra, nie on. Matovič sa už verejne priznal, že vyše 20-stranový dokument v angličtine nečítal.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) bola prvá, ktorá uviedla, že zmluva by mala byť zverejnená. Podľa nej nie je veľký priestor na odstúpenie od zmluvy, ale je.

Štátny úrad pre kontrolu liečiv už pred týždňami uviedol, že nemá kompletnú dokumentáciu k vakcíne a upozornil, že v rôznych krajinách, kam je očkovacia látka dodávaná, udáva výrobca rôzne skladovacie podmienky. Za to si úrad a jeho šéfka Zuzana Baťová vyslúžili veľkú kritiku od Matoviča. Znenie zmluvy však dáva za pravdu úradu.

Bude sa však Sputnikom V na Slovensku aj očkovať? Podľa premiéra Hegera áno. No ešte nie sú k dispozícii výsledky testov v maďarskom laboratóriu a niekoľko vzoriek si vzala ruská strana späť – na kontrolu. Tá by sa mala skončiť do mesiaca.

Sputnik V by mal exspirovať v lete.