Diletanti, amatéri. Martinčania zhodnotili parkovaciu politiku mesta aj trúbením

Rovných päť minút zneli vo štvrtok ráno počas minulého týždňa klaksóny pod oknami Mestského úradu v Martine, kde práve vtedy začínali rokovať, v rámci zastupiteľstva, tamojší poslanci. Nespokojní Martinčania sa takto vzbúrili proti novej parkovacej politike na území celého mesta, teda aj na sídliskách. To znamená, že ročný poplatok 35 eur na osobu musia uhrádzať všetci obyvatelia, ktorí vlastnia autá, čiže nevyhnú sa tomu ani ľudia bývajúci v sídliskových panelákoch.

„My nie sme proti spoplatneniu. Nepáči sa nám, ako to bolo pripravené. Robili na tom diletanti a úplní amatéri, bez diskusie s občanmi či odborníkmi,“ hovorí Milan Ftorek, predseda združenia Reštart Martina, ktoré protest organizovalo.

Objasnil, že problémový projekt má na starosti mestská spoločnosť Turiec. „Prekáža nám, že tie parkovacie miesta neboli pripravené ani len na oko. Nevyznačili ich, nenamaľovali čiary, nič nezrekonštruovali. Je úplne jasné, že nejde o reguláciu parkovania ani jeho skultúrnenie, ale len o vyberanie nového poplatku,“ povedal s tým, že je to celé nesystémové.

„Tvrdia, že v Martine je dvadsaťtisíc áut, no iba desaťtisíc parkovacích miest. Ich jediným riešením je zaviesť poplatok, no nikto nemá zaručené svoje odstavné miesto,“ poznamenal. Podľa neho ide v podstate o novú daň pre obyvateľov mesta za to, že vlastnia auto. „Preto žiadame, aby táto parkovacia (anti)koncepcia bola na zastupiteľstve ešte dnes zrušená. Ak sa tak nestane, budúci týždeň v protestoch pokračujeme,“ podotkol Ftorek. Verí však, že kompetentní dobre počuli, čo si Martinčania o ich krokoch myslia a nič také už nebude potrebné.

Hovorkyňa martinskej samosprávy Zuzana Kalmanová uviedla, že mestská rada sa stotožnila so stanoviskom dopravnej komisie pri mestskom zastupiteľstve a odporučila stiahnuť bod rokovania, ktorý pojednáva o parkovaní. „Pri zavádzaní predmetného všeobecne záväzného nariadenia sa objavilo niekoľko technických problémov, ktoré musia byť riešené,“ zdôvodnila. Pokračovala, že zastupiteľstvo sa chce touto problematikou zaoberať v rámci svojho ďalšieho rokovania o mesiac.

Systém registrácie mal pôvodne platiť od 1. mája, no teraz sa to odkladá. „Vzhľadom na situáciu a rozličné termíny ho nebolo možné zaviesť skôr. Platiť to začne hneď, ako to bude možné. Aktuálne občanom žiadne sankcie nehrozia,“ podčiarkla Kalmanová. Každá demonštrácia je podľa nej vyjadrením občianskej nespokojnosti a mesto tento protest eviduje. „Určitým spôsobom ho bude pri svojich krokoch zohľadňovať,“ doplnila hovorkyňa.

Keď sa protestujúci dozvedeli, že rokovanie o tejto problematike z programu stiahli, neodpustili si znechutené komentáre. „Je to obyčajná ignorancia,“ reagovali viacerí. „Ide o naťahovanie času. Kompetentní len dúfajú, že ľudia na to postupne zabudnú. Možno to nasadia akurát v lete, keď budú všetci na dovolenkách,“ mieni Ftorek.