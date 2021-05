Medvedicu s mláďaťom nezastrelili, ale uspali. Tri mladé ušli do lesa

Medvedica spolu s mláďaťom nebola zastrelená, ale humánne usmrtená. Zásahový tím vyhodnotil, že sú pre človeka potenciálne nebezpečné. „Za účasti veterinára boli narkotizačnou šípkou uspaté a následne bola prevedená eutanázia,“ povedal riaditeľ Tatranského národného parku (TANAP) Pavol Majko.

Už minulý rok medvedica aj s mláďatami navštevovala intravilány a odpadkové koše. Podľa riaditeľa TANAP-u takýto príbeh divokých zvierat vždy končí tragicky. „Mladí humanisti by si mali nastaviť zrkadlo. Naša pohodlnosť nám nedovolí sa zamyslieť nad dôsledkami nášho konania. To znamená, že napríklad pri Sliezskom dome sú otvorené dva veľké veľkokapacitné kontajnery. Nečudujem sa, že tam medvedica s mladými išla,“ hovorí Majko nahnevane.

Majko dodáva, že zásahový tím musel konať. Podotýka, že usmrtenie bolo maximálne humánne. „Je rozdiel, ak by ich zastrelil niekto guľovnicou, a potom ich ťahal po lese. Kľúčové je, aby sa zvieratá nedostali k odpadkom. Je to poučenie pre nás všetkých. Ak by sa dostal človek do stretu s medvedicami a mladými, mohla by zareagovať veľmi ostro,“ vysvetľuje

Ďalšie mláďatá ušli do lesa a momentálne nie je jasné či prežijú. „Ak budú mať šťastie tak áno, ale momentálne sa táto situácia nedá vyhodnotiť. Možno ich budeme musieť podobným spôsobom usmrtiť. V úvahe je viacero hypotéz,“ dodal riaditeľ parku.