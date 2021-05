Oslobodili prvého z Rómov v kauze policajnej razie v osade

Ide o prvé takéto rozhodnutie po tom, ako prokurátor v marci ustúpil od obžaloby u piatich zo šiestich obvinených. Okresný prokurátor tak urobil po oboznámení sa so stanoviskom Generálnej prokuratúry (GP) SR a opätovnom prehodnotení skutkového stavu veci. Súdne pojednávania v prípade ďalších štyroch Rómov budú nasledovať v ďalších týždňoch, pričom sa očakáva rovnaký verdikt. Obžalovanou zostáva Irena M., keďže pri nej prokurátor od obžaloby neustúpil.

Pri kontroverznej akcii 19. júna 2013 v rómskej osade na Budulovskej ulici v Moldave nad Bodvou (okres Košice-okolie) zasahovalo viac ako 60 policajtov. Šiesti Rómovia vypovedali, že ich bezdôvodne a brutálne bili. Podľa inšpekcie Ministerstva vnútra (MV) SR, ktorá zásah neskôr preverovala, však policajti konali v súlade so zákonom. Prokuratúra následne Rómov, pôvodne v pozícii poškodených, obžalovala z trestného činu. Tí vinu odmietali a celý proces vnímali ako nespravodlivý.

Prípadom sa zaoberal aj Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu (ESĽP), ktorý v septembri 2020 vyhovel sťažnosti dvoch obžalovaných a priznal im odškodnenie. Sťažnosti sa týkali porušenia viacerých článkov Európskeho dohovoru o ľudských právach. Podľa európskeho súdu zodpovedné štátne orgány porušili právo obžalovaných na ochranu pred policajným násilím, ako aj právo na účinné vyšetrenie tohto násilia.

„Myslím si, že toto nie je nejaké víťazstvo spravodlivosti. Dosiahli sme stav, že obeť trestnej činnosti nebude stíhaná a potrestaná za to, že vypovedala o trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru SR. Ja osobne to vnímam ako víťazstvo všetkých slušných ľudí, ktorí stáli pri našich rómskych spoluobčanoch od začiatku týchto trestných vecí. Treba ukázať rómskej menšine na Slovensku, že aj toto je Slovensko, že nie sú sami v prípade, ak sa dostanú pod takýto totálny tlak štátu, a že sú tu ľudia, ktorí sa ich dokážu zastať,“ uviedol po verdikte okresného súdu právny zástupca obžalovaných Roman Kvasnica. Prečo nedošlo k ustúpeniu od obžaloby aj u Ireny M., si nevie vysvetliť. Podľa jeho názoru ide pritom o trestnú vec, ktorá je úplne najslabšia, čo sa týka dôvodov obžaloby.

Verdikt privítala aj prítomná verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová. „Je neprijateľné, aby v demokratickom a právnom štáte čelili obete policajného násilia podobným obvineniam, ako to bolo v tomto prípade. Od samotného incidentu uplynulo už skoro osem rokov. Z hľadiska trvania zásahu do ľudských práv obete to bolo mimoriadne dlhé a náročné obdobie, no je evidentné, že presadzovanie ľudských práv má svoje opodstatnenie,“ konštatovala.

Samotný obžalovaný Leonard H. na súd v pondelok neprišiel, keďže podľa obhajcu v súčasnosti pracuje v Nemecku. „Modlím sa a verím, že toto už bude koniec,“ vyjadril sa pred pojednávaním.