Našiel Sulík Columbovu ženu? Kremský úporne bráni svojho šéfa Matoviča

VIDEO: Matovičove úvahy o Ficovej špajze a 50 % DPH. Prvé vystúpenie nového ministra financií Igora Matoviča na tlačovej besede začiatkom apríla. Zdôvodňuje, prečo bude strážiť štátne peniaze ako oko v hlave.

V najsilnejšom politickom hnutí majú zrejme komunikačný problém. Kým minister financií a šéf OĽaNO Igor Matovič sľubuje zázraky, Kremský hovorí, že ide o mediálny lynč, ktorý spustil Richard Sulík. O čo ide? O údajne sľubované zvýšenie DPH na 25 percent.

„Nikto ju nevidel, nikto sa s ňou nestretol, ktovie či existuje, ale stále sa o nej hovorí. Zvýšenie sadzby DPH na 25 percent,“ začal svoje stanovisko Kremský. Na sociálnej sieti píše, že s tým začal Richard Sulík, ktorý „len tak medzi rečou povedal, že SaS bude proti zvýšeniu DPH, ktoré vraj pripravuje Igor Matovič. Tento výrok stačil, aby sa rozpútalo peklo. Nie dátové, ale úvahové,“ pokračuje Kremský na sociálnej sieti.

Naznačuje, že Sulík to urobil naschvál. Lebo ministrom financií je Matovič. „A to sa predsa neodpúšťa. Nevadí, že sa hovorí o podpore rodiny, o reforme daní a odvodov, že nijaký návrh nie je nielenže schválený, ale dokonca ani predložený. Ale už sa robia závery a mediálne lynče,“ zastáva poslanec – len nevedno, koho vlastne.

Ale prizvukuje, že tu zase „niekto chce urobiť niečo pre tých najchudobnejších, ktorí to v žiadnej dobe nemajú ľahké“. A ten niekto dokonca obetuje svoje pohodlie, kariéru a možno aj zdravie, „stará sa o deti, budúcnosť tejto krajiny“. Ten niekto je zrejme OĽaNO a jeho šéf Matovič.

Na druhej strane sú tí, ktorí sú proti. Čiže tí bohatší, majetní, „možno bezdetní“. „Rodina je základom spoločnosti a my sa odradiť nedáme,“ tvrdo vyhlásil Kremský.

Téza o „zlom Sulíkovi“ nie je nová. Je tu prakticky od vyhlásenie výsledkov minuloročných parlamentných volieb, zostavenia vlády a podpísania koaličnej zmluvy. Matovič je dobrý. Kto by pochyboval, mal by čítať pravidelne statusy na sociálnej sieti nielen šéfa hnutia, ale takmer všetkých poslancov (nie všetci poslanci sú členovia a nie všetci sú oddaní Matovičovi).

VIDEO: Poslanec Marián Viskupič k prípadnému zvýšeniu DPH.

Matovič chce urobiť zázrak

Vráťme sa k návrhu zvýšenia DPH, ktorý vraj nie je na stole. Niečo sa chystá, naznačoval aktuálne vicepremiér a minister financií Igor Matovič už dlhšie. A v sobotu, 1. mája, sa vytasil statusom, v ktorom oznámil, že „niektorí si nedovidia na špičku nosa a žijú si svoj egotrip“, ale niektorých „trápi budúcnosť tých, čo prídu po nás“.

Matovič sa rozhodol robiť niečo s tým, že v blízkej budúcnosti sa Slovensko stane najrýchlejšie starnúcou krajinou Európskej únies. Porovnal pôrodnosť pred rokom 1989 a po tomto roku, pričom mu vyšlo, že „nenarodilo sa viac ako 600-tisíc detí, ktoré budú veľmi chýbať“. A ako správca verejných financií cíti „zásadný problém“. „Na čím ďalej viac dôchodkov bude zarábať čím ďalej tým menej zamestnancov. Ups,“ dodal Matovič.

Naznačil, že sa pokúsi o zázrak a položí základy krajiny, „kde rodina sa nebude báť prijať ďalšie dieťa, kde dobehneme zameškané“. No a po matovičky zaželal všetkým to podstatné: „Milujte sa a množte sa“.

A ešte v ten istý 1. máj Matovič dodal druhý status: „Rodiny si mimoriadnu pomoc zaslúžia. Bez ohľadu na to, či sa to páči snobovi, ktorý si s pôžitkom rád vychutnáva kaviár. Bez ohľadu na to, či sa to páči zlodejovi, čo nikdy neplatil dane, ale býva v miliónovej vile. Bez ohľadu na to, či sa to páči podvodníkovi, ktorého bohatstvo pochádza len z toho, že iným neplatil faktúry. Bez ohľadu na to, čo si o tom myslí ten, pre ktorého cudzia rodina a deti nemajú žiadnu hodnotu.“

VIDEO: Poslanec Peter Pellegrini (Hlas-SD) k DPH.

A prišla nedeľa, 2. mája. A ďalší vysvetľujúci status, tentoraz s príbehom.

Matka dvoch detí pracuje za minimálnu mzdu. „Fico s Pellegrinim jej nachystali taký vraj "sociálny štát“… že za svoju poctivú mesačnú prácu spolu s dvoma prídavkami na deti a dvoma daňovými bonusmi na deti dostane osamelá pracujúca matka cca 606 eur v čistom," píše Matovič.

„Môj vysnívaný "sociálny štát“, po daňovom-odvodovej reforme, ktorú od minulého leta chystám, tejto istej matke poskytne cca 1 021 eur mesačne," prezradil plány financmajster tejto krajiny. No to najdôležitejšie je toto: „Na časť pokrytia nákladov by sme potrebovali, áno, zvýšiť DPH.“

Nepriateľ je aj tentoraz jasný vopred: tí, ktorí si užívajú miliónové majetky, neplatia dane (teda bohatí), tí, ktorí o morálke kážu, ale podvádzajú štát, keď fakturujú svoju prácu na fiktívne živnosti a sro tak, aby tiež dane neplatili (napríklad novinári), tí, ktorí pohŕdajú matkou, lebo je vraj len neschopná, má sa viac snažiť a zarobiť viac.

A zdvihnutou zástavou do boja je veta: „Máme plné uši týchto hlúpych, cynických a neľudských rečí. Mám už dosť tých sladkých rečí, ako nám všetkým na rodinách záleží, ale v skutočnosti pre ne hovno dlhé roky robíme… Idem do boja. Za spravodlivosť, za rodiny, za slabších. Bez ohľadu na cenu a následky.“

Ak by niekto argumentoval, že vyššiu DPH pocíti aj spomínaná osamelá matka a jej dve deti, tak Matovič trdí, že na vyššej DPH zaplatí najviac o 20 eur navyše mesačne, ale reformou získa viac. Dôchodcom sa vyššia DPH podľa neho vykryje valorizáciou dôchodkov o dôchodcovskú infláciu.

Toto už vyzerá na dosť slušný plán zvýšenia DPH, ktorý zrejme ušiel Kremského pozornosti.

VIDEO: Jaroslav Naď k referendu aj k debatám o zvýšení DPH.