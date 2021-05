Za ľudí bude na vláde žiadať zrušenie zákazov vychádzania a zhromažďovania sa

„Opatrenia, ktoré sa týkajú hospodárskej mobilizácie, je potrebné ponechať v platnosti, keďže na túto mobilizáciu je naviazaná reprofilizácia lôžok,“ uviedla strana. Zároveň prosí ľudí, aby používali respirátory a rúška a boli zodpovední k svojmu okoliu.

Slovensko je od dnešného dňa rozdelené do dvoch častí, bordovej a červeno-ružovej. V prípade bordových okresov, teda v treťom stupni varovania, platí zákaz vychádzania od 5:00 do 1:00 hodiny nasledujúceho dňa. Pre okresy červené a ružové, teda v druhom a prvom stupni varovania, platí zákaz vykázania od 21:00 do 1:00 nasledujúceho dňa.

Vláda 26. apríla rozhodla, že sa núdzový stav predĺži o ďalších 30 dní. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) v nedeľnej diskusnej relácii pripustila, že vláda môže zrušiť vyhlásený núdzový stav ešte predtým, ako sa návrh na jeho predĺženie dostane do parlamentu.