Pellegrini v Ide o pravdu: Myslím si, že Čaputová sa obráti na ústavný súd. Nech to urobí čo najskôr

Expremiér Igor Matovič (OĽaNO) chce návrhom na zvýšenie DPH zakryť kauzu Sputnik. „Mal by niesť zodpovednosť za 20 miliónov dolárov za vakcíny,“ povedal nezaradený poslanec Peter Pellegrini (Hlas) v relácii Ide o pravdu. V tejto súvislosti podporuje schválenie zákona o hmotnej zodpovednosti politikov, a tiež sprísnenie priznávania majetku verejných činiteľov.

Petičný výbor odovzdal prezidentke Zuzane Čaputovej vyše 585 000 podpisov na podporu vyhlásenia referenda o predčasných voľbách. Zber podpisov trval 11 týždňov a organizačne ho podporovali politické strany Smer, Hlas a SNS. Rozhodnutie o vypísaní referenda má v rukách hlava štátu.

„Myslím si, že prezidentka Zuzana Čaputová sa obráti na ústavný súd,“ konštatoval v relácii Ide o pravdu nezaradený poslanec Peter Pellegrini, predseda mimoparlamentnej strany Hlas. Neskrýval, že právomoc hlavy štátu rešpektuje, ale pripomenul, že Čaputová „musí svoje rozhodnutie vysvetliť občanom, ktorí petíciu podpísali“.

Prezidentke v relácii pripomenul, že do funkcie bola zvolená priamo občanmi. „Ona prvá musí citlivo zvažovať to, o čo ju ľudia žiadajú. Ak by sa rozhodovala srdcom, referendum vyhlási okamžite,“ dodal Pellegrini. Voliteľnosť pripomenul aj sudcom ústavného súdu, pričom zdôraznil, že vo funkciách nie sú „len preto, že sú odborníkmi“.

Predseda strany Hlas pripustil možný neúspech referenda, ak by sa ho nezúčastnila potrebná nadpolovičná väčšina voličov. „Aj neplatné referendum bude odpoveďou ľudí na dianie v spoločnosti,“ do­dal.

Vníma diskusie ústavných právnikov, ktorí spochybňujú skrátenie volebného obdobia formou referenda. Nesúhlasí s nimi, a je presvedčený, že voliči politikom dali mandát vo voľbách, a rovnako voliči im ho môžu odobrať, ak sú nespokojní. Pellegrini predpokladá, že skrátenie volebného obdobia prostredníctvom referenda sa nebude zneužívať, pričom argumentuje mimoriadnou mierou nespokojnosti voličov so súčasnou koalíciou.

Na otázku, či by súhlasil v budúcnosti so znížením kvóra pre platnosť referenda, odpovedal jednoznačne odmietavo. „Nič by som nemenil, ak výsledok referenda má mať v spoločnosti význam a akceptáciu," upresnil.