Lengvarský: Šéfa NCZI som neodvolal pre kritiku, neprejavil snahu pokračovať

O výmene na čele centra rozhodol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO). Od stredy ho povedie Pavol Capek. „Nový riaditeľ NCZI pracuje v inštitúcii od júla 2020 a dosiaľ bol riaditeľom úseku informatizácie a elektronizácie zdravotníctva," spresnila hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Suja v pondelok vyhlásil, že centrum, ktoré viedol, nepochybilo, keď na očkovanie pozvalo aj tínedžerov vo veku 16 a 17 rokov. Taktiež uviedol, že v rezervačnom očkovacom systéme nedošlo k žiadnym chybám, ktoré boli medializované minulý týždeň. Išlo o súvislosť s termínmi na očkovanie pre tínedžerov od 16 rokov. Uviedol, že systém neznevýhodnil určitú skupinu obyvateľstva podľa dátumu narodenia, ale podľa dostupnosti vakcín.

Podľa už bývalého šéfa NCZI je nízka motivácia ľudí dať sa zaočkovať. „Pokiaľ sa nič nezmení, o tri týždne môžeme zatvárať vakcinačné centrá," varoval Suja. Takisto dodal, že peniaze, ktoré sa minuli na antigénové testovania, sa mali radšej investovať do NCZI.

Lengvarský tvrdí, že táto tlačová konferencia nebola šťastná, no nebol to dôvod na odvolanie. „Pán Suja bol dočasne poverený riadením a neprejavil snahu pokračovať v tom ďalej. Nechcel byť riaditeľom NCZI," ozrejmil pre Pravdu Lengvarský. Dodal, že ani Suja nebol stotožnený s vedením národného centra.

Do úradu Suja nastúpil 9. marca tohto roku, vtedy vystriedal Petra Bielika, ktorého odvolal bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO). Dôvodom bol rezervačný systém na očkovanie proti korovanírusu.

Keďže bol Suja dočasne povereným riaditeľom, do šiestich mesiacov sa malo uskutočniť výberové konanie. „Pán Suja mi povedal, že sa do výberového konania neprihlási. To znamená, že niečo spraví, potom príde nový človek a musíme začať zase od znovu. Preto sme sa rozhodli, že tam bude vymenovaný človek, ktorý sa do výberového konania prihlásil a chce to robiť," vysvetlil Lengvarský, prečo je vedením centra poverený Capek.

„Bola to doslova otázka času, kedy príde táto zmena, nie preto že by bol pán Suja zlý, alebo že spravil tlačovku, ale preto, že on to robiť nechcel," zdôraznil Lengvarský.