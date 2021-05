ONLINE: Máme vakcínu pre každého ako prví v EÚ, tvrdia Maďari

× Monitoring Stupeň ostražitosti I. Stupeň ostražitosti II. I. stupeň varovania II. stupeň varovania III. stupeň varovania IV. stupeň varovania Opatrenia pre okres Platnosť testu Rúško Obmedzenie pohybu Školy Podujatia Služby Šport a rekreácia Nemocnice, ZSS, väznice Opatrenia pre okres Platnosť testu Rúško Obmedzenie pohybu Školy Podujatia Služby Šport a rekreácia Nemocnice, ZSS, väznice Opatrenia pre okres Platnosť testu Rúško Obmedzenie pohybu Školy Podujatia Služby Šport a rekreácia Nemocnice, ZSS, väznice Opatrenia pre okres Platnosť testu do práce počas dňa nie je potrebný test



ten, kto pracuje po 21. hodine, potrebuje test nie starší ako 21 dní



pobyt v prírode je možný bez testu – ale len do 21. hodiny Rúško Od 15. marca je povinné používať respirátor vo všetkých interiéroch okrem domácností



Vonku stačí nosiť rúško. Ak ste od iných ľudí mimo domácnosti vzdialení aspoň na päť metrov, rúško netreba



Žiaci a učitelia na základných a stredných školách môžu nosiť v interiéri len rúško



Deti mladšie ako šesť rokov a deti v škôlkach nemusia mať horné dýchacie cesty prekryté vôbec Obmedzenie pohybu Platí len po 21. hodine, výnimky: cesta k lekárovi, na očkovanie, starostlivosť o blízku osobu alebo príbuzného, venčenie psa a mačky do vzdialenosti 1 000 metrov od bydliska, starostlivosť o hospodárske zvieratá, cesta k veterinárovi, pobyt v prírode držiteľa poľovníckeho lísta pri účele plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných Školy Žiaci druhého stupňa základných škôl, stredoškoláci, žiaci špeciálnych škôl, jazykových škôl nepotrebujú negatívny test



Negatívny test nie je potrebný ani na prijímačky na vysoké školy



Študenti vybraných zdravotníckych odborov potrebujú na vstup do školy alebo zariadení školy nie starší ako sedem dní, nariadenie platí len v čase od 21. do 1. hodiny v noci



Študenti, ktorí majú štátne skúšky na vysokej škole, nepotrebujú test



Študenti vysokých škôl, ktorí idú na miesto výkonu praxe, do špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia, nepotrebujú test



Žiaci, ktorí idú na prijímačky na strednú školu, nepotrebujú test Podujatia Kultúra



organizátori kultúrnych podujatí musia dodržiavať maximálne 50-percentnú naplnenosť kapacity – najviac 200 návštevníkov v exteriéri, najviac 150 návštevníkov v interiéri, zakázané je státie, každý musí mať negatívny antigénový test nie starší ako 24 hodín, PCR test nie starší ako 72 hodín, pričom prevádzkovateľ musí uschovať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov na dva týždne od ukončenia podujatia





Podrobnosti v kulúrnom covid automate

https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/medialny-servis/aktuality-ministerstva-kultury/zverejnili-sme-covid-semafor-pre-kulturne-podujatia/



Kiná sú zakázané



Bohoslužby, max 1 osoba na 15m2 s testom podľa platnosti

(podľa semaforu pre cirkvi, kultúrne podujatia (divadlá a kiná))

Oslavy / večierky / svadby / kary



Zakázané

Konzumácia alkoholu na verejnosti



Zakázané

Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.)



Max. 6 osôb, s výnimkou pohrebov Služby Obchody, služby a nákupné centrá



Max 1 zákazník na 15m2, zatvorené detské kútiky, sedacie sekcie uzavreté. Vstup s testom

Reštaurácie



Okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz)



Múzeá, galérie a výstavné siene



Individuálne prehliadky/ 1 návštevník na 15m2 plochy. Vstup s testom

Knižnice



Spoločné čítanie z kníh do 6 osôb s testom, výdaj a vrátenie kníh „cez okienko“



Firmy/ podniky a organizácie



Odporúčaný home-office. Kontrola testov.



Ubytovacie zariadenia



Otvorené hotely a penzióny. Cesta tam alebo späť len do 21. hodiny



V izbe len ľudia z jednej domácnosti alebo dve dospelé osoby.



Negatívnym testom nie starším ako 72 hodín



Taxi



Max 2 osoby na jeden rad, rúško, pravidelné vetranie, dezinfekcia po každom klientovi Šport a rekreácia Profesionálny šport



V piatich športoch – futbal, hokej, hádzaná, volejbal, basketbal aj si divákmi: maximálne 2000 v exteriéri a 1000 v interiéri. Povinný test či respirátor.



Rekreačný šport



Podľa rizikovosti športových aktivít

(pravidlá Ministerstva školstva vedy a športu, do vstupu platnosti týchto pravidiel: pravidlo max. 6 osôb)



Lyžiarske strediská



Podľa semaforu CR. Test 72 hodín pred nástupom, následne test nie starší ako 24 hodín pred nástupom, opakovane každých 48 hodín pri dlhšom pobyte. Otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek).



Fitnes



Zakázané



Wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácie)



Zakázané

Umelé vodné plochy (bazény a plavárne)



Max. 6 osôb, vstup s testom Nemocnice, ZSS, väznice Kultúra



organizátori kultúrnych podujatí musia dodržiavať maximálne 50-percentnú naplnenosť kapacity – najviac 200 návštevníkov v exteriéri, najviac 150 návštevníkov v interiéri, zakázané je státie, každý musí mať negatívny antigénový test nie starší ako 24 hodín, PCR test nie starší ako 72 hodín, pričom prevádzkovateľ musí uschovať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov na dva týždne od ukončenia podujatia





Podrobnosti v kulúrnom covid automate

https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/medialny-servis/aktuality-ministerstva-kultury/zverejnili-sme-covid-semafor-pre-kulturne-podujatia/



Kiná sú zakázané



Bohoslužby, max 1 osoba na 15m2 s testom podľa platnosti

(podľa semaforu pre cirkvi, kultúrne podujatia (divadlá a kiná))

Oslavy / večierky / svadby / kary



Zakázané

Konzumácia alkoholu na verejnosti



Zakázané

Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.)



na 100-tisíc obyv. Krajina Ukrajina UA Nemecko DE Maďarsko HU Poľsko PL Veľká Británia GB Česká republika CZ Rakúsko AT Írsko IE Slovensko SK Aktívne prípady v krajine Nové prípady v krajine Prípady spolu v krajine Úmrtia v krajine Kritický stav v krajine Počet obyvateľov 353 864 2 472 2 088 410 44 916 177 43 512 338 302 397 12 305 3 448 182 84 285 5 049 84 009 107 223 802 726 784 837 28 045 549 9 639 699 202 988 2 296 2 808 052 68 133 2 609 37 811 727 61 481 1 946 4 423 796 127 543 185 68 185 535 41 934 2 216 1 636 836 29 421 458 10 725 686 20 620 1 394 624 595 10 291 459 9 049 554 12 522 382 250 672 4 908 38 4 984 022 6 852 381 383 609 11 855 306 5 461 866 Krajina Maďarsko HU Ukrajina UA Poľsko PL Česká republika CZ Nemecko DE Írsko IE Rakúsko AT Slovensko SK Veľká Británia GB Aktívne prípady na 100-tis. Nové prípady na 100-tis. Prípady spolu na 100-tis. Úmrtia na 100-tis. Kritický stav na 100-tis. Počet obyvateľov 2 321,7 7,5 8 141,7 290,9 5,7 9 639 699 813,2 5,7 4 799,6 103,2 0,4 43 512 338 536,8 6,1 7 426,4 180,2 6,9 37 811 727 391,0 20,7 15 260,9 274,3 4,3 10 725 686 360,0 14,6 4 104,5 100,3 6,0 84 009 107 251,2 7,7 5 029,5 98,5 0,8 4 984 022 227,9 15,4 6 901,9 113,7 5,1 9 049 554 125,5 7,0 7 023,4 217,1 5,6 5 461 866 90,2 2,9 6 487,9 187,1 0,3 68 185 535 zdroj: disease.sh Všetky grafy, štatistiky a čísla o koronavíruse Všetky grafy

6:00 Maďarsko je prvou krajinou v Európe, ktorá má dostatok vakcín proti chorobe COVID-19, aby zaočkovalo každého, kto má o to záujem. Podľa agentúry MTI to v utorok povedal maďarský minister zahraničia Péter Szijjártó.

Šírenie koronavírusu sa v krajine s necelými desiatimi miliónmi obyvateľov po silnom zrýchlení darí v posledných dňoch výrazne spomaliť, v pondelok denný prírastok klesol k siedmim stovkám, avšak v nemocniciach je stále vysoký počet pacientov s COVIDOM-19.

Dostatočné zásobenie krajiny vakcínami pre oočkovanie všetkých záujemcov šéf maďarskej diplomacie označil za veľký úspech umožnený zaistením ďalších dodávok vakcín od americkej spoločnosti Pfizer. Povedal to po rokovaní s riaditeľom zastúpenia firmy v Maďarsku a po dohode, na základe ktorej si Budapešť u Pfizeru objednala ďalších 10,8 milióna dávok. Už 20. zásielka, a to 334 000 dávok, by podľa Szijjártóa mala do krajiny doraziť ešte počas utorka. Minister podľa MTI zdôraznil, že „Maďarsko nepovažuje nákup vakcín za ideologickú otázku“ a nakupuje vakcíny z „východu i západu“. Vďaka tomu má dostatočné množstvo očkovacích látok a stalo sa prvou krajinou, kde sa trh s vakcínami riadi nie zásobovaním, ale záujmom.

V Maďarsku sa ako v jedinej krajine Európskej únie očkuje ruským prípravkom Sputnik V a vakcínami čínskych firiem Sinopharm a Cansino Biologics, ktorých používanie zatiaľ neodporučila Európska agentúra pre lieky (EMA). Okrem toho sa aplikujú aj preparáty spoločností Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca.