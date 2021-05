Pellegrini: Situácia vo vláde môže byť hektická už na jeseň

VIDEO: Peter Pellegrini o programovom vyhlásení vlády Eduarda Hegera.

SNS, ktorá tiež zbierala podpisy pod referendum, vás obvinila, že ste si prisvojili kľúče od P. O. Boxu, kam chodili poštou podpísané petičné hárky, a teraz tvrdíte, že tieto hárky patria Hlasu…

Vôbec to tak nie je. Obálky, ktoré distribuovala do schránok strana Smer, sme jej poctivo odovzdali. Spravovali sme P. O. Box, ale značné množstvo podpisov prišlo fyzicky na našu centrálu. Na hárkoch, ktoré prišli do centrály Hlasu, je sedem, osem podpisov. Poštou chodili hárky s dvoma, troma podpismi od jednej rodiny. Mrzí ma, ak to SNS berie takto osobne, ale oni všetko berú v poslednom čase osobne. No ďakujem všetkým, ktorí sa spolupodieľali na tomto referende. Za nás môžem povedať, že v centrále Hlasu sme spracovali 302-tisíc petičných podpisov.

Aj viete povedať, kto hárky podpisoval? Aké skupiny obyvateľov?

Pri takom obrovskom množstve sa to nedá úplne a jasne povedať. Ale lístky do centrály prinášali ľudia z celého Slovenska. Často celé rodiny. Preto si myslím, že sú tam podpísané všetky vekové skupiny.

Vytvoríte s ostatnými stranami referendovú koalíciu a bude silná kampaň?

Ústava hovorí, že občania majú právo na vypísanie referenda. Politické strany by im mali poskytnúť servis na vyzbieranie dostatku podpisov. Ale keď má byť referendum úspešné, tak sa ho musí zúčastniť viac ako 50 percent voličov – to je značné množstvo ľudí. Nemyslím si, že koalícia politických strán má forsírovať kampaňou ľudí, aby k referendu išli. Bolo by najlepšie, keby do referenda išli aj voliči terajšej koalície, hoci by aj hlasovali proti predčasným voľbám. Hlas bude presviedčať ľudí, aby využili inštitút referenda ako druhého najsilnejšieho nástroja, ktorý im po voľbách dáva do rúk ústava. Referendum patrí všetkým občanom, nie vybraným politickým stranám. Aj neúspešné alebo neplatné referendum je odpoveďou voličov. Netreba to prežívať, ale rešpektovať.

Ak by sa petičnému výboru podarilo pripraviť kampaň, budete na nej participovať?

Ak to bude kampaň, aby išli ľudia k referendovej urne, ale nebude im vtláčať nejaký politický názor, tak na tom budeme participovať.

Prezidentka Zuzana Čaputová sa však môže obrátiť na Ústavný súd. Čo potom?

Ako vnímam pani prezidentku, že sa snaží hľadať vyvážený postoj, myslím si, že sa obráti na Ústavný súd. Ale ak to má spraviť a je už rozhodnutá, nech to spraví čo najskôr.

Ústavný súd však môže referendum aj zastaviť.

Môže sa to stať, uvidíme, aká potom bude nálada v spoločnosti.

Akú odhadujete účasť?

Tá je rozhodujúca. Ešte nikdy nemala vláda takú dramaticky nízku podporu, ešte som nevidel takú nespokojnosť ľudí. Preto budem robiť všetko preto, aby ľudia k referendu išli. Aby nehodili tento inštitút do koša, ale pristupovali k nemu ako k svojmu volebnému právu. Je to jedna z mála vecí, kedy môžu zvrátiť dianie vo svojej krajine. Inak je to v rukách politikov, ktorí momentálne sedia na vládnych stoličkách.

Situácia sa však zmenila, vládu vedie nový premiér.

Ak si ľudia myslia, že toto je nová vláda, tak im budeme vysvetľovať, že je to druhá vláda Igora Matoviča. Veď vidíme tlačové konferencie, kde premiér Eduard Heger urobí úvod, a potom celá tlačovka patrí Matovičovi. Personálne je to to isté, nemôžeme hovoriť o nejakom obrodení sa vlády. Ako ľudia sa nezmenia, len Heger dá vláde možno trošičku kultivovanejši­u tvár.

Keby by mohlo byť referendum?

Ak by sme mali ešte pred letom rozhodnutie Ústavného súdu, tak koncom septembra, v októbri.

Nemáte pocit, že sa už OĽaNO chystá na voľby? Napríklad aj návrhom na 25-percentnú DPH a zvýšenie prídavku na dieťa?

Vyzerá to tak. Mám niekedy ten pocit, že sú si vedomí, že vydržia možno ešte niekoľko mesiacov a zase sa koalícia rozpadne. Toto sa nedá nazvať nijak inak ako predvolebnou kortešačkou. Prísť s takýmto návrhom v čase, keď má krajina jeden z najvyšších dlhov v rámci svojej histórie, keď aj tento rok sa očakáva výrazný deficit blížiaci sa k siedmim percentám hrubého domáceho produktu a ďalšie zadlženie o sedem alebo osem miliárd, zaváňa skôr politickou kampaňou ako reálnou snahou rodinám pomôcť. Ak by som tam cítil reálnu snahu, tak sa to dá urobiť aj menej teatrálne, postupnými krokmi, bez potreby dramatického zvýšenia DPH, alebo aj bez zvýšenia DPH.

Ako dlho ešte podľa vás vydrží táto vláda?

Ak nie do leta, tak už na jeseň bude situácia vo vláde opäť hektická. Mám podobný názor ako 30 percent obyvateľov tejto krajiny, že vláda Eduarda Hegera vydrží najviac niekoľko mesiacov.

Myslíte si že budú predčasné voľby na jeseň?

Môže sa stať aj to, môže sa stať aj to. Ak by náhodou Ústavný súd vyhlásil referendum za neústavné a nemohlo by sa uskutočniť, tak ho možno pri takomto spôsobe vládnutia ani nebude treba a táto vláda bude nakoniec donútená prijať zákon o skrátení volebného obdobia a férovo odísť zo stoličiek a umožniť ľudom nanovo si zvoliť nové vedenie krajiny. Možno, že to bude nakoniec riešenie. Ušetril by sa tým čas venovaný referendu a možno sa vláda rozpadne ešte skôr, ako sa uskutoční referendum.

VIDEO: Pellegrini v Ide o pravdu: Myslím si, že Čaputová sa obráti na ústavný súd. Nech to urobí čo najskôr.