Situácia na Slovensku sa zlepšuje, zákaz vychádzania však ešte potrvá

V nemocniciach je aktuálne hospitalizovaných 1276 pacientov, na umelej pľúcnej ventilácii je 164 pacientov. Do nemocníc denne s ochorením COVID-19 príde menej ako 100 pacientov.

Budúci týždeň by sa podľa ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) opäť mohla otvoriť otázka zákazu vychádzania. Obsadených je 61 percent reprofilizovaných lôžok pre najkritickejších pacientov.

Zvýšila sa tiež miera zaočkovaných. Šéf rezortu zdravotníctva povedal, že termíny na najbližší víkend na očkovanie sú už obsadené. Nevylúčil, že pri dostatku vakcín v treťom štvrťroku by si ľudia mohli vybrať jednu z registrovaných vakcín, ktorou by chceli byť očkovaní. Do konca mája by podľa neho mohlo prísť 1,5 milióna vakcín od konzorcia Pfizer/BioNTech.

Výsledky Sputnika V z Maďarska Lengvarský stále nemá. Vlastníkom týchto vakcín je podľa jeho slov ruská strana. Čakať chce na výsledky z Maďarska a Ruska.

Minister bude mať vo štvrtok k dispozíci analýzu na prerozdelenie vakcín. Následne by sa mohlo umožniť očkovať vakcínou od Pfizeru aj vekovú kategóriu ľudí od 50 rokov.