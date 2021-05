Gröhling: Budúci týždeň bude zlomový, cez 40 okresov otvára stredné školy

Budúci týždeň bude zlomový, pretože cez 40 okresov bude kompletne otvárať okrem materských škôl a celých základných škôl aj stredné školy. Po rokovaní vlády to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).

Minister poznamenal, že na budúci týždeň budú na vláde rokovať o zákaze vychádzania. Poznamenal, že dlhodobo hovoria o tom, že by mal byť tento zákaz zrušený. „Pre mňa nemá zmysel, aby bol zákaz vychádzania v ružových okresoch, myslím si, že by sme to mali uvoľniť. Verím, že budúci týždeň príde k tomuto rozhodnutiu,“ povedal.

Vládny kabinet diskutoval počas rokovania aj o tom, že hlavný hygienik Ján Mikas a minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) majú predpripraviť to, aké výhody budú mať zaočkovaní ľudia. Podľa ministra školstva pôjde o súbor návrhov. „Mali by sme opustiť od mantry testovania. Očkovanie je to, čo nás privedie k tomu reálnemu životu,“ povedal minister školstva. V priebehu budúceho týždňa má priniesť na rokovanie vlády minister zdravotníctva podľa Gröhlinga aj nový COVID automat.

