Zubári budú mať za pohotovosť minimálne 12 eur za hodinu

Zubní lekári by mali mať zákonom stanovenú minimálnu hodinovú mzdu vo výške 12 eur za výkon zubno-lekárskej pohotovostnej služby. Vyplýva to z novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve z dielne poslancov z OĽANO, Za ľudí a Sme rodina, ktorú plénum Národnej rady (NR) SR v stredu posunulo do druhého čítania. Novelou chcú predkladatelia zabezpečiť rovnaké podmienky, keďže legislatíva upravovala doteraz len hodinovú mzdu lekárov v pohotovostnej službe.