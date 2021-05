Krajčí: Všetok Sputnik odobrať nemusíme, môžeme ho aj predať ďalej

„Slovensko nemusí kúpiť všetky vakcíny Sputnik V. Objednali sme vakcínu pre 1 milión ľudí. Teda 2 milióny dávok. Do zmluvy som však presadil klauzulu, že ak nám ruská strana nedodá v mesiaci aspoň 50 percent prisľúbených vakcín, Slovensko môže jednostranné odstúpiť od zmluvy. A to sa dá už aj teraz. A taktiež, že dodané vakcíny môžeme aj predať ďalej,“ reagoval na sociálnej sieti exminister.

Zmluvu na nákup očkovacej strany podpísal Krajčí koncom februára, do platnosti vstúpila 27. februára a prvá dodávka očkovacej látky prišla 1. marca. Na košickom letisku urobil Igor Matovič, vtedy premiér, a Krajčí tlačovú konferenciu. Odvtedy je vakcína uskladnená v Šarišských Michaľanoch.

Cena bola určená na 19,90 dolára za kompletnú dávku. Podľa zmluvy malo do konca februára prísť na Slovensko 100-tisíc vakcín, do konca marca 200-tisíc, do konca apríla 200-tisíc. V máji to malo byť ďalších 300-tisíc a v júni zvyšných 200-tisíc dávok.

Matovič vinu zvalil na ŠÚKL

Slovenská strana meškala s prvou platbou, preto ruský výrobca požiadal o vrátenie dodávky. A slovenskú oneskorenú platbu vrátil. Podľa Matoviča však dôvodom bolo vrátenia stanovisko Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, ktorý na základe rôznych podmienok pre uskladnenie vakcíny v rôznych krajinách, kam bola vakcína dodaná, skonštatoval, že ide o rôzne látky, ktoré len spája názov.

Podľa Matoviča Slovensko nedodržalo podmienky zmluvy, lebo očkovaciu látku malo dať posúdiť v certifikovanom OMCL laboratóriu. Štátny ústav však o posúdenie vakcíny požiadal Biomedicínske centrum SAV. O čom však vtedajší šéf rezortu zdravotníctva Krajčí vedel.

Terajší minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) pre Pravdu potvrdil, že každým dňom čaká na hodnotenie OMCL laboratória z Maďarska, keďže na Slovensku nie je laboratórium, ktoré by patrilo do európskej siete inštitúcií, ktoré môžu posudzovať liečivá.

Rusi preverujú vlastnú vakcínu

Vzorku z dodaných vakcín si prevzal aj ruský výrobca. „Taká je dohoda s ruskou stranou, že preveria, či náhodou s vakcínou niekto so zlým úmyslom nemanipuloval,“ vysvetľoval Matovič v stredu s tým, že potom by boli ochotní Slovensku „vakcínu spätne predať“.

Matovič tvrdí, že sa počíta s tým, že „na Slovensku bude vakcína použitá, ale Rusi sa z objektívnych dôvodov obávajú, že niekto s tou vakcínou manipuloval“.

Podľa neho sú možné aj ďalšie úpravy zmluvy, pričom expremiér ako uviedol, že dovolili znenie zmluvy zverejniť. „Určite nás nebudú nútiť odobrať také množstvo, aké je v zmluve, keď ho nebudeme potrebovať,“ skonštatoval Matovič. Myslí si, že Slovensko bude mať problém dosiahnuť zaočkovaním kolektívnu imunitu.

Podľa Krajčího je zmluva na nákup Sputnika V výhodná. Argumentuje pritom, že nemusíme odobrať všetky objednané dávky. „Takéto práva nemáme pri odbere iných vakcín cez Európsku komisiu. Tie budeme musieť odobrať/zaplatiť všetky a teraz sa ani nedajú odpredať mimo EÚ. Štáty EÚ boli pritom nútené si objednať oveľa vyššie dodávky ako potrebovali, niektoré s dodaním až v štvrtom kvartáli 2021,“ upozorňuje Krajčí.

Krajčí: Zmluva je oveľa výhodnejšia

Hovorí, že ten, kto nakontrahoval najviac vakcín, mal najvyššiu šancu sa k nim dostať čo najrýchlejšie. „Tak to nastavili farmaceutické firmy a EK. Výrobcovia vakcín pritom môžu meškať s dodávkami a nič im nehrozí, budeme musieť odobrať všetko, čo sme si objednali,“ vysvetľuje bývalý minister zdravotníctva. Tvrdí, že z tohto pohľadu je zmluva na Sputnik V „oveľa výhodnejšia a nezostáva nám nič iné, len poďakovať ruskej strane, že bola s nami ochotná podpísať takúto zmluvu“.

Krajčí dodáva, že zmluvu kritizujú len tí, ktorí nevedia posúdiť, aké zmluvy boli „nútení odberatelia vakcín, vrátane EK v čase pandémie COVID-19 uzatvárať, aby sa k vakcínam dostali čo najskôr, lebo sú utajené“.

Podobne sa vyjadril aj Matovič, aj podľa neho by sa mali zverejniť zmluvy na nákup ostatných vakcín.

Dovoz Sputnika V bol rozbuškou koaličnej krízy. Výsledkom bola rekonštrukcia vlády: Krajčího vystriedal Lengvarský, premiérom sa stal Eduard Heger a Matovič je aktuálne vicepremiérom a ministrom financií.