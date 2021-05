Aktivista: Viceprimátor Martina sa mi vyhráža

Po kritike parkovacej politiky v Martine a odkazu, že viceprimátor, ktorý je jedným z autorov tohto projektu, by sa mal hanbiť, padli slová o trestnom oznámení. To má smerovať na Milana Ftoreka, predsedu združenia Reštart Martina, ktorý proti problémovému zámeru organizoval aj protest. Mladý muž je z takejto reakcie znechutený.

Po hlučnom proteste, na ktorom päťminútovým trúbením dali Martinčania najavo, pod oknami mestského úradu, svoju nespokojnosť s plánovanou parkovacou politikou, vystúpil Ftorek na pôde tamojšieho parlamentu. Spŕšku kritiky adresoval najmä Miroslavovi Lepetovi z mestskej spoločnosti Turiec a zástupcovi primátora Rudolfovi Kollárovi. Práve oni dvaja majú na starosti záležitosť s parkovaním.

Milan Ftorek Autor: Eva Štenclová, Pravda

„Občania Martina o vás nikdy nemali vysokú mienku, ale že to vaše diletantstvo a papalášstvo vyženie ráno do ulíc toľko protestujúcich, sa hádam nikomu ani len nesnívalo,“ povedal Ftorek. Zároveň pridal ďalšie výčitky.

„Vyberanie poplatkov za nič, mestskú spoločnosť Turiec držať permanentne v strate a ešte si z nej vyplácať odmeny, nekomunikovať s občanmi, keď zavádzate novú parkovaciu politiku, ignorovať dobre mienené rady odborníkov rádovo fundovanejších od vás…,“ neodpustil si tvrdé slová. Vzápätí podčiarkol, že Martinčania ich platia zo svojich peňazí, aby ich poctivo zastupovali a s pokorou im skladali účty. „Z akého titulu ste sa rozhodli takto pošliapať verejné funkcie, ktoré zastávate? Hanba, hanba a ešte raz hanba,“ doplnil.

Hneď potom reagoval Kollár tak, že v danej veci podá na Ftoreka trestné oznámenie. „Lebo sa cítim dotknutý. Nebol som to ja, kto spôsobil, že sme išli do zmeny parkovacej politiky v meste. Bolo to rozhodnutie zastupiteľstva a ja si vyprosím, aby moje meno takto verejne niekto vyslovil a že sa mám za niečo v tejto veci hanbiť,“ povedal viceprimátor. Dodal, že tiež nebol spokojný s celým procesom, ako bol nastavovaný, ale toto bolo cez čiaru.

Ftorek považuje jeho reakciu za absurdnú. „Slovami o trestnom oznámení reagoval na občana za banálnu kritiku a na pôde mestského parlamentu. Som presvedčený, že v členskej krajine Európskej únie a v 21. storočí nie je prípustné, aby boli aktívni občania zastrašovaní takýmto arogantným spôsobom,“ uviedol.

Kollára sme sa chceli opýtať, či naozaj trestné oznámenie podal. Odkázal nám však, že sa k tomu nebude vyjadrovať.

Na proteste proti parkovacej (anti)koncepcii, ako to nazvali organizátori, sa minulý štvrtok zúčastnilo viac ako šesťdesiat áut. Nespokojní Martinčania sa päťminútovým trúbením vzbúrili proti zámeru na území celého mesta, teda aj na sídliskách. To znamená, že ročný poplatok 35 eur na osobu musia uhrádzať všetci obyvatelia, ktorí vlastnia autá, čiže nevyhnú sa tomu ani ľudia bývajúci v sídliskových panelákoch. „Nie sme proti spoplatneniu, no nepáči sa nám, ako to bolo pripravené. Parkovacie miesta nevyznačili, nenamaľovali čiary, nič nezrekonštruovali. Je úplne jasné, že nejde o reguláciu parkovania ani jeho skultúrnenie, ale len o vyberanie nového poplatku,“ posťažoval sa Milan Ftorek.