Baránek: Šeliga a Žitňanská mali odísť z parlamentu, Droba z postu župana

VIDEO: Šeliga odstúpil: Ospravedlňujem sa za zlý príklad, ktorý som dal.

Vyvodili Juraj Šeliga a Lucia Žitňanská (obaja Za ľudí) svojím odstúpením dostatočnú zodpovednosť?

Bolo to aspoň niečo, no keby to mysleli úprimne, tak by odišli z parlamentu a nechali tam za seba ísť náhradníkov. Spoločnosť je nastavená tak, že má plné zuby obmedzení a oni si do pol jedenástej sedia a popíjajú. Ľudí to len motivuje k tomu, aby robili to isté, a adekvátnou sankciou je preto podľa mňa odchod z parlamentu. Odstúpiť by mal aj Juraj Droba z postu bratislavského župana. Neviem, čo iného by musel spraviť, aby vyvodil zodpovednosť. Keď to spravil český minister zdravotníctva, tak sa smutne vzdal funkcie, a Droba by mal spraviť to isté.

Bol jediným dôvodom ich odstúpenia fakt, že ich nachytali novinári?

Áno. Oni to spravili zámerne, vedeli, že tam nemajú čo robiť, vedeli, že tá prevádzka je zavretá. Boli tam dobrovoľne, nikto im nedržal pištoľ pri hlave. Títo traja volení zástupcovia ľudu mali vyvodiť zodpovednosť. Droba sa mal vzdať postu župana a Šeliga a Žitňanská mali odísť z parlamentu.

Myslíte si, že bude mať táto kauza dosah na preferencie strany Za ľudí?

Tá strana má viacero problémov a toto formálne vyvodenie zodpovednosti jej skôr uškodí.

Boris Kollár (Sme rodina) havaroval počas zákazu vychádzania, Igor Matovič (OĽaNO) a Branislav Gröhling (SaS) boli usvedčení z plagiátorstva. V tých prípadoch nebola vyvodená žiadna politická zodpovednosť. Dá sa hovoriť o odstúpení dvoch funkcionárov ako o politickej kultúre?

Rozhodne to je viac. V porovnaní s týmto majú vyššiu politickú kultúru. Ale keď porovnám všetky tieto rôzne kauzy, je to ako porovnávať, či si vybrať viac hnilé, alebo menej hnilé jablko. Nechcete ani jedno z nich.

Mali inú možnosť, ako odstúpiť?

Mohli. Keď zahral do autu Matovič diplomovku a Kollár frajerky v nemocnici, tak mohli aj oni. Ale to by znamenalo koniec strany Za ľudí.

Myslíte si, že ich odstúpenie je signálom politikom, ako sa majú správať?

Evidentne nie. Bol to ojedinelý úkaz, veď aj Iveta Radičová odstúpila a pritom nestrhla lavínu politickej kultúry na Slovensku. Nemyslím si, že z toho bude nejaký precedens.

VIDEO: Boris Kollár k Šeligovi.