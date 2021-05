Raši vyzýva, aby sa Slovensko začalo pripravovať na tretiu vlnu pandémie

„Napriek tomu, že druhá vlna ustupuje a je zaočkovaných viac ako milión ľudí, stále nie je istota, že tretia vlna nepríde, respektíve je istota, že tretia vlna v nejakom rozsahu príde,“ upozornil. Tvrdí, že minulý rok v lete vláda podcenila pandémiu a aj v dôsledku toho bola situácia na Slovensku omnoho horšia. Minister zdravotníctva by mal podľa neho okamžite začať s posilňovaním kapacít na trasovanie kontaktov. Poznamenal, že doteraz nezachytil informácie o tom, či sa vláda na ďalšiu vlnu pripravuje.

Zdôraznil, že vláda by mala pripraviť aj jasné informácie pre ľudí, ktorí chcú leto stráviť doma, ale aj pre tých, ktorí chcú cestovať. Poukázal na to, že krajiny Európskej únie sa zatiaľ nedohodli na spoločnom postupe pri cestovaní a na zavedení COVID pasov. Myslí si, že Slovensko by sa malo pripraviť a predísť tomu, aby sa občania pri cestovaní museli preukazovať rôznymi potvrdeniami o zaočkovaní.

Podľa Rašiho by bolo preto dobré pripraviť jednoznačný formulár, potvrdenie alebo kartu, ktorá by bola vo viacerých jazykoch, bola by jednotná a bola by dokladom o zaočkovaní. „Mohli by sme predísť tomu, aby sa občania preukazovali rôznymi formami potvrdení, ktoré teraz dostávajú a ktoré by na hraniciach vôbec nemuseli byť akceptované,“ do­dal.

Raši sa vyjadril aj k blížiacej sa schôdzi na vyslovenie nedôvery ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej (Za ľudí). „Neviem si dosť dobre predstaviť, ako by toto pani ministerka vedela vysvetliť, v každom prípade na to bude mať priestor,“ povedal. Zatiaľ si však podľa jeho slov v mimoparlamentnej strane Hlas-SD nevedia predstaviť, že by návrh na vyslovenie nedôvery Kolíkovej nepodporili.