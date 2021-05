Múzeum SNP ide od Milanovej pod Naďa. Riaditeľ Mičev: Ministerka u nás nebola ani raz

Čo hovoríte na správu o tejto zmene?

Je to politické rozhodnutie, nič iné. Nikto o tom so mnou nehovoril, dozvedel som sa to od novinárov. Nekontaktovalo ma ministerstvo kultúry ani obrany. Je to neodborné rozhodnutie, ktoré nemá s profesionálnym múzejníctvom nič spoločné.

Aký to môže mať dosah?

Rozfranforcujú organizáciu, ktorá je európsky významným múzeom. Zoberú nám digitalizáciu aj expozíciu v Osvienčime, čo je prestížna záležitosť. Tie zostanú na kultúre. S digitalizáciou nám v novembri končí udržateľnosť a od decembra sme z toho plánovali urobiť určitú zárobkovú činnosť, pretože služby, ktoré poskytujeme, budeme môcť aj komerčne využívať. Teraz to však dostane niekto iný ako koláčik, ktorý je už upečený a treba ho len zjesť.

Prečo podľa vás kompetentní pristúpili k takémuto kroku?

Nerozumiem tomu, je to nezmysel. Ak si niekto myslí, že sme vojenské múzeum, je na veľkom omyle. Nie je to tak ani náhodou.

Vy by ste vaše múzeum ako charakterizovali?

Ide o múzeum, ktoré dokumentuje celospoločenský, politický, ekonomický a hospodársky určitý úsek dejín. To znamená roky 1938 až 1945 s presahmi do predchádzajúceho aj neskoršieho obdobia. Sme všeobecné historické múzeum, nerobíme len vojenské dejiny. Ak má byť SNP čisto vojenská záležitosť, tak sme sa dostali do pozície, že politiku či národohospodárov z toho vynecháme? Budeme len o vojakoch hovoriť? To tu už bolo počas vlády komunistov, keď sa stále spomínali len vojaci a partizáni.

Čo ďalšie vás na tomto kroku hnevá?

Ako organizácia máme veľmi dobré meno v celej Európe, no nikto mi nevie povedať, či sa nám zachová právna subjektivita, alebo nie. Alebo či budeme podriadení Vojenskému historickému ústavu. Ak áno, prídeme o jeden milión eur z nórskych grantov, lebo takéto peniaze nemôže dostávať organizácia bez vlastnej právnej subjektivity.

Pokúšali ste sa o tom už s niekým komunikovať?

Nie, veď oficiálne mi nikto nič nepovedal, viem to len od vás. Nikto ma nekontaktoval, zriaďovateľ o nás nemá záujem. Aktuálna ministerka kultúry je vo svojej funkcii rok, no ani raz nás nenavštívila. Vôbec nevidela, ako pracujeme a čo robíme. Nevie, čo predáva. V zásade mi je vlastne jedno, pod kým budeme – nech je to trebárs aj Horná Dolná. Ak by mal ale o nás záujem, tak by nás mal chcieť vcelku a nie rozporciovaných ako kuracie mäso.

Viete si predstaviť svoje osobné fungovanie pod rezortom obrany?

Ak zostaneme vcelku a budeme mať vlastnú právnu subjektivitu, tak áno. V opačnom prípade odchádzam, to je celé. Pätnásť rokov tu s kolektívom budujeme jedno špičkové múzeum, ale na jeho rozdeľovaní určite participovať nebudem.