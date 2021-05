Premiér Heger v Ide o pravdu: Živnostník alebo zamestnanec? Chceme, aby si ľudia mohli vybrať

Poslanci Juraj Šeliga a Jana Žitňanská (obaja Za ľudí) sa vzdali parlamentných funkcií, a ospravedlnili sa za porušenie zákazu vychádzania. „Urobili to, čo mali urobiť. Či to bude stačiť voličom, to sa ukáže,“ povedal v relácii Ide o pravdu premiér Eduard Heger (OĽaNO).