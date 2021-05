SIS za šéfovania Pčolinského odpočúvala výrazne viac

Informáciu priniesol portál Webnoviny.sk. Kým v roku 2016 podala SIS 234 žiadostí o odposluch, v roku 2018 počet žiadostí stúpol na 280, v roku 2019 žiadala o 322 odposluchov. V roku 2020, teda počas šéfovania dnes už bývalého riaditeľa Vladimíra Pčolinského, služba žiadala o 428 odposluchov.

Čítajte viac Bývalý riaditeľ SIS Pčolinský zostáva naďalej vo väzbe

Podľa predsedu branno-bezpečnostného výboru Juraja Krúpu (OĽaNO) nebude dôvod nárastu počtu žiadostí o odpočúvanie známy nikdy. „Aj keď bude fungovať komisia na kontrolu informačno-technických prostriedkov, tak nikoho nepustia do živých odpočúvaní,“ povedal Krúpa pre portál Webnoviny.sk.

Podľa správy rezortu spravodlivosti krajské súdy a Špecializovaný trestný súd dostali v roku 2020 celkovo 1 549 žiadostí o vydanie súhlasu o nasadenie informačno-technických prostriedkov (ITP). Súdy vyhoveli 1 513 žiadostiam a 36 zamietli. Nezákonné použitie ITP, teda odposluchov, súdy vlani nezistili. Žiadosti o odposluchy môžu dávať Policajný zbor SR, Kriminálny úrad Finančnej správy, Slovenská informačná služba (SIS), Vojenské spravodajstvo a Zbor väzenskej a justičnej stráže.

35 odposluchov vojenských

SIS konštatuje, že všetky prípady použitia odposluchov v roku 2020 boli podložené potrebným písomným súhlasom zákonného sudcu a nedošlo k žiadnemu prípadu ich nezákonného použitia.

Zo správy výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva (VS) vyplýva, že za minulý rok získalo VS 35 súhlasov na použitie ITP. „Všetky ITP boli použité v súlade s ustanovením zákona o ochrane pred odpočúvaním, keď ich použitie bolo nevyhnutné na zabezpečenie bezpečnosti štátu, obrany štátu, predchádzanie a objasňovanie trestnej činnosti, alebo na ochranu práv a slobôd iných, a boli použité len v nevyhnutnom rozsahu,“ píše sa v správe. VS podľa správy nedisponuje žiadnym zistením sudcu o prípadoch nezákonného použitia ITP. Informácie získané použitím ITP v rámci VS neboli podľa správy použité ako dôkaz v trestnom konaní.