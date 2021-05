Kto bol v ŠtB, tomu chcú znížiť penziu. Aj vdovám a vdovcom

VIDEO: Budaj a Andrejuvová o znižovaní penzií ŠTB-ákov.

Predstaviteľom bývalého komunistického režimu a niekdajších bezpečnostných zložiek by sa mohli znížiť dôchodky. Vyplýva to z návrhu zákona o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu, ktorý vo štvrtok posunuli poslanci Národnej rady do druhého čítania. Zákon predložili koaliční poslanci.

Argumentujú zabezpečením spravodlivosti. Dôchodky týchto predstaviteľov sú podľa nich aj dnes vysoko nadpriemerné, zatiaľ čo dôchodkové zabezpečenie osôb, ktoré komunistická moc prenasledovala, je veľmi nízke.

Do dôchodku by sa týmto osobám nezarátavalo obdobie rokov, v ktorom pracovali pre totalitný režim a jeho represívny aparát.

Tieto osoby mali podľa poslancov rôzne privilégiá, nadštandardné odmeňovanie, čo sa následne premietlo aj do dôchodkov.

Odobratie benefitov v rámci dôchodkov sa má týkať aj vdov a vdovcov po týchto osobách. O benefity by mohli prísť funkcionári, zamestnanci a príslušníci vymedzených vrcholových orgánov, organizácií a bezpečnostných zložiek komunistického režimu, „ktoré sa rozhodujúcou mierou podieľali na udržiavaní totalitného režimu porušujúceho základné ľudské práva a slobody“.

Podľa predkladateľky návrhu Anny Andrejuvovej (OĽaNO) by o nezaslúžené benefity malo prísť okolo 7 000 osôb. Ich evidenciu má viesť Ústav pamäti národa Zákon by mal byť účinný od 5. augusta 2021. K prvému odobratiu benefitov by mohlo dôjsť od roku 2022.