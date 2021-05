Kolíková nemá obavy, že by jej poslanci vyslovili nedôveru

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) nemá obavy, že by jej bola vyslovená nedôvera. Povedala to dnes médiám v parlamente.

Dodala však, že odvolávanie nie je príjemná záležitosť a nemôže povedať, že si to užíva. Radšej by sa podľa svojich slov venovala súdnej mape alebo tomu, ako implementovať zákon o obetiach trestných činov. Mimoriadna schôdza Národnej rady SR (NR SR), na ktorej má byť Kolíková odvolávaná z funkcie, sa uskutoční v pondelok 10. mája so začiatkom o 10:00. Schôdzu iniciovala opozičná strana Smer-SD.

„Samozrejme, treba sa venovať všetkým otázkam, ktoré majú poslanci na ministra. Myslím, že je to základ parlamentnej demokracie a zodpovednosti exekutívy voči parlamentu," doplnila. Na otázku, či má deklarovanú podporu od OĽaNO, keďže nemá obavu o výsledok, uviedla, že je tu návrh opozície na vyslovenie nedôvery a na to by musela byť primeraná väčšina, aby za to zahlasovala. „Takže nie, nemám obavu, že by mi bola vyslovená nedôvera," dodala.

Opoziční poslanci v návrhu na vyslovenie nedôvery uvádzajú, že od nástupu na post ministerky spravodlivosti Kolíková preukazuje veľkú mieru neodbornosti. „Prakticky všetky návrhy, ktoré predložila, boli podrobené rozsiahlej odbornej kritike a často museli byť dopracované na pôde NR SR," uviedli. Podľa opozície ministerka zlyhala aj pri tragických udalostiach týkajúcich sa osôb držaných za zvláštnych okolností vo väzbe. „Mária Kolíková je bez akýchkoľvek pochybností spoluvlastníčkou firmy MK Real, s.r.o. Ďalšími spoluvlastníkmi tejto firmy sú brat a matka ministerky a konateľkou je nevlastná sestra ministerky. Konateľka bola v januári 2020 právoplatne odsúdená za spreneveru takmer 16-tisíc eur, ktoré patrili majiteľom bytov v bytových domoch v Moste pri Bratislave, ktoré spravovala rodinná firma Kolíkovcov MK Real, s.r.o.," doplnili poslanci v návrhu.

