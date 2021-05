Covidu podľahlo ďalších 44 osôb, pozitivita PCR testovania dosiahla tri percentá

Školy

Žiaci druhého stupňa základných škôl, stredoškoláci, žiaci špeciálnych škôl, jazykových škôl nepotrebujú negatívny test



Negatívny test nie je potrebný ani na prijímačky na vysoké školy



Študenti vybraných zdravotníckych odborov potrebujú na vstup do školy alebo zariadení školy nie starší ako sedem dní, nariadenie platí len v čase od 21. do 1. hodiny v noci



Študenti, ktorí majú štátne skúšky na vysokej škole, nepotrebujú test



Študenti vysokých škôl, ktorí idú na miesto výkonu praxe, do špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia, nepotrebujú test



Žiaci, ktorí idú na prijímačky na strednú školu, nepotrebujú test