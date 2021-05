Kde vezmú nové nemocnice zdravotníkov? Univerzitnej v Bratislave chýba už teraz 500 sestier

VIDEO: Plány ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského.

Na jednej strane šéf Slovenskej lekárskej komory Marian Kollár víta, že plán obnovy počíta s početnými výstavbami, rekonštrukciami zdravotníckych zariadení aj nákupom prístrojov, no tvrdí, že nemajú zmysel, pokiaľ nebude mať kto pracovať.

„Nemyslelo sa na stabilizáciu a konkurencieschop­nosť zdravotníckeho personálu s okolitými krajinami," uviedol v reakcii na plán obnovy pre oblasť zdravotníctva. To, že nebude dostatok zdravotníkov, bude mať podľa jeho slov dosah na pacienta.

Šéf Lekárskeho odborového združenia a nemocničný lekár Peter Visolajský hovorí o tom, že už teraz na východnom Slovensku chýbajú lekári a na západe, predovšetkým v Bratislave, najviac chýbajú sestry.

Na to, aby sa Slovensko dostalo na priemer Európskej únie, potrebovalo by viac ako 14-tisíc sestier. Visolajský varuje, že v najväčšej slovenskej nemocnici – v Univerzitnej nemocnici Bratislava – chýba už teraz 500 sestier a jednej z bratislavských nemocníc hrozí, že pre nedostatok personálu bude musieť svoje oddelenia úplne zavrieť.

„Personálnou situáciou Univerzitnej nemocnice Bratislava sa intenzívne zaoberáme," uviedla Eva Kliská, hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava. Dodala, že aktuálne nehrozí úplné uzavretie žiadnej z kliník alebo oddelení.

Rezort zdravotníctva reagoval, že pracujú na adekvátnom ohodnotení zdravotníkov, reforme ambulantnej i nemocničnej si­ete.

„Pacienti spolu s lekármi, sestrami a ďalšími zdravotníckymi pracovníkmi sú pre nás prioritou," uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. Opierajú sa pritom o Plán obnovy a odolnosti SR. Z neho má do slovenského zdravotníctva prísť 1,2 miliardy eur. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) však pripomína, že bez optimalizácie siete nemocníc, známej ako stratifikácia, sa v reformách rezort nepohne. „Najneskôr do pol roka musí ísť tento návrh do legislatívy a do konca roka musí byť prijatý. To je podmienka uvoľnenia 1,2 miliardy z plánu obnovy. Na to sú naviazané aj financie pre ambulancie všeobecných lekárov a aj špecialistov," ozrejmil pre Pravdu Lengvarský.