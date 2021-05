Kollár: Sme rodina určite nebude hlasovať s opozíciou za odvolanie Kolíkovej

Koaličné hnutie Sme rodina určite nebude v parlamente hlasovať s opozíciou za odvolanie ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí). V sobotu to uviedol predseda hnutia a parlamentu Boris Kollár. V prípade, že by podobný návrh malo koaličné hnutie OĽaNO, by bolo podľa neho treba zvažovať všetky pre a proti.