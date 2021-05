Matovičov fond pomoci by bol bez peňazí milionára na mizine, z OĽaNO už nedáva nikto nič

Na transparentnom účte Fondu vzájomnej pomoci je 479-tisíc eur. Keby nebolo polmilónového príspevku od podnikateľa Milana Fiľa, už by bol na mizine. Z poslancov hnutia OĽaNO, ktorí sa zaviazali, že do neho budú prispievať, od začiatku roka neprišiel ani cent. Takmer všetci však prestali prisievať už vlani na jeseň.

Fond vzájomnej pomoci vznikol vlani v apríli. Zriadil ho vtedajší premiér Igor Matovič (OĽaNO) a poslanci hnutia sa zaviazali, že do neho budú prispievať 500 eurami mesačne.

„Chceme ísť príkladom, chceme byť solidárni. (…) Budeme veľmi radi, keď sa pridá čo najviac ľudí, aby sme mohli pomôcť čo najviac ľuďom,“ povedal vtedy predseda poslaneckého klubu Michal Šipoš.

Matovič prisľúbil, že bude do fondu posielať svoju výplatu. „Vzdávam sa celého môjho premiérskeho platu a budem ho odvzdávať do tohto fondu, dokedy boj s koronou nevyhráme,“ prisľúbil. Poslal však iba jednu výplatu vo výške 1 491,20 eura, čo bola alikvótna časť za marec. Tritisíc eur poslala vo svojom mene aj jeho manželka Pavlína. Neskôr, po problémoch s rozbehom fondu, odkázal, že „mne to už odpadlo od chuti“ a povedal, že na charitu prispieva inak.

Fond bol zriadený aj preto, že poslanci pôvodne sľubovali, že si znížia platy, ale narazili na to, že týmto znížením by boli ovplyvnené príjmy aj iných verejných funkcionárov. Predstava bola taká, že solidaritu s ľuďmi ukážu prostredníctvom tohto fondu. Boris Kollár (Sme rodina) vtedy nešetril optimizmom.

„Vytvoríme zoznam a tam každý jeden človek uvidí tú osobnú mieru solidarity s ľuďmi, akým spôsobom je ten poslanec alebo prípadne člen vlády ochotný pomôcť obyčajným bežným ľuďom, lebo bude vedieť, akou sumou prispel. Som pevne presvedčený, že to je najrýchlejšie riešenie, najlepšie možné a bude adresné“.

Predstava, že budú prispievať aj poslanci opozície, sa rýchlo rozplynula. Strana Smer odkázala, že sa na tejto „perfídnej hre“ nebude podieľať. Fond neprirástol k srdcu ani poslancom dvoch koaličných strán SaS a Za ľudí, napĺňali ho predovšetkým ľudia z OĽaNO a Sme rodina. Z ministrov spočiatku Branislav Gröhling (SaS), prispeli aj Veronika Remišová, Eduard Heger a Ivan Korčok.

Príspevky od poslancov sa postupne zmenšovali a od jesene neprispieval do fondu prakticky nikto. Posledným, kto poslal aspoň 250 eur, bol v decembri Peter Kremský (OĽaNO). Vymizli aj príspevky od bežných darcov, na účet sporadicky príde zopár eur.

Fond tak teraz stojí už len na 500-tisícovom dare Milana Fiľa, jedného z najbohatších Slovákov, ktorý peniaze poslal krátko po vzniku fondu. Matovič ako opozičný politik v roku 2017 o Fiľovi tvrdil, že sa podieľal na najväčšom korupčnom podvode na Slovensku pri prevode akcií SCP Ružomberok a že má na to overené dôkazy.

Peniaze z fondu v súčasnosti rozdeľuje nezisková organizácia Ľudia ľuďom. Z fondu vzájomnej pomoci už posunuli ľuďom v núdzi viac ako 213-tisíc eur.