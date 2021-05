Politológ: Remišová sa nevyznamenala, Kolíková môže ísť k politickej konkurencii

Skutočný dôvod deklarovanej nedôvery Obyčajných ľudí môžu mať pôvod v pomstychtivosti bývalého premiéra Igora Matoviča (OĽaNO), ktorého odchod vtedy Kolíková otvorene žiadala. Myslí si to politológ a rektor Vysokej školy politických a spoločenských vied Kutná Hora Tomáš Koziak. Veľkú chybu však vidí aj na strane predsedníčky Za ľudí Veroniky Remišovej, ktorá vedie stranu k ďalšiemu odchodu voličov a pokračovaniu vnútorného rozpadu.

Ako hodnotíte dôvody na Kolíkovej odvolanie, ktoré uvádza opozícia? Je to naozaj na odchod a bolo jej vysvetlenie týchto okolností dostatočné?

Tieto dôvody sú dosť zvláštne. Podnikanie rodinných príslušníkov nie je dostatočný dôvod na to, aby bol človek zbavený funkcie. Tie obchody či zárobky jej rodinných príslušníkov sa navyše mali udiať za vlády Smeru. Tieto dôvody nie sú také jednoznačné, ako sme videli v minulosti pri odvolávaní ministrov. Toto nie je niečo, čo by bolo nesporné a také jednoznačné, aby sme mohli potvrdiť konflikt záujmov a mohli konštatovať, že ministerka vo svojej funkcii nemá čo robiť.

Ako vnímate veľmi zdržanlivý postoj klubu OĽaNO, ktorého poslanci osobne Kolíkovej nedôveru vyjadrujú? Prečo najmä protikorupčné OĽaNO nebráni pomerne úspešnú ministerku spravodlivosti, ktorej agendu sám premiér označil za kľúčovú časť vládneho programu?

Poslanci OĽaNO naozaj nie sú schopní pomenovať konkrétne dôvody, ktoré spôsobili ich nedôveru Kolíkovej. Skutočne sa to javí tak, že ide skôr o osobnú záležitosť. Vieme, že expremiér Igor Matovič je človek, ktorý má v sebe istú dávku pomstychtivosti, čo už v minulosti niekoľkokrát ukázal. Reálny dôvod, prečo má výhrady voči ministerke Kolíkovej, môže mať skutočne pôvod v období koaličnej krízy, keď sa Kolíková veľmi jednoznačne prezentovala názorom, že Matovič by nemal byť premiérom. Na rozdiel od predsedníčky Remišovej, ktorá vtedy dlho len lavírovala. V tomto prípade jej to zrejme OĽaNO, a hlavne Igor Matovič nevedia zabudnúť a aj preto voči nej postupujú takýmto spôsobom. Viem si predstaviť, že toto môže byť skutočný dôvod výhrad voči ministerke Kolíkovej.

Veľmi neochotne sa Kolíkovej zastala aj Veronika Remišová. Prečo? Bojí sa, že ju Kolíková pripraví o vedenie strany Za ľudí?

Ten počiatočný postoj bol pomerne nejednoznačný a to možno Veronike Remišovej vyčítať. A ministerka Kolíková môže mať za to na Remišovú aj ťažké srdce. Je to len ďalší veľmi nešťastný krok pani Remišovej, ktorý povedie k tomu, že stranu čaká ďalší odchod voličov či pokračovanie vnútorné rozpadu. Nečudoval by som sa, keby Kolíková v istom čase povedala, že prechádza do mimoparlamentného Progresívneho Slovenska.

Aký výsledok môže mať toto odvolávanie pre už tak dosť oslabenú stranu Za ľudí?

Určite jej to nepomôže. Strana Za ľudí dlhodobo bojuje so stagnujúcimi preferenciami pod hranicou zvoliteľnosti. Jedným z dôvodov jej aj spôsob, akým túto stranu vedie Remišová. Určite to teda strane nepomôže a sklamanie voličov z fungovania tejto strany pod Remišovej vedením to môže len prehĺbiť. Pokiaľ príde k ďalšiemu štiepeniu tejto strany pred blížiacimi sa voľbami, dostatočne známi ľudia s dostatočnými výtlakom, ktorí budú chcieť v politike ešte niečo dosiahnuť, sa s touto stranou rozlúčia. Nemyslím si, že by strana Za ľudí pri tomto štýle vedenia dokázala uspieť a prežiť ako relevantná politická strana. Ďalšia veľká chyba Veroniky Remišovej.

