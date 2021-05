Poslanci nevzali na vedomie správu komisárky pre deti za rok 2020

Činnosť komisárky pre deti Viery Tomanovej sa v roku 2020 zamerala najmä na monitorovanie práv detí dotknutých pandémiou nového koronavírusu, v tejto súvislosti dostal úrad komisárky aj najviac podnetov. Tomanová to skonštatovala v Správe o činnosti komisára pre deti za rok 2020. Poslanci Národnej rady (NR) SR ju v utorkovom hlasovaní nezobrali na vedomie. Zo 130 prítomných bolo za 44 poslancov, proti 11, zdržalo sa 74 poslancov, jeden nehlasoval a 20 boli neprítomní.

V roku 2020 evidoval úrad komisára 1416 podnetov. Najčastejšie problémy vyplývajúce z pandemických opatrení, ktoré spomína správa komisárky, sa týkali prerušenia prezenčného vyučovania v základných a stredných školách, dištančného vzdelávania i testovania. V správe rieši aj problémy dodržiavania práv detí žijúcich v prihraničných oblastiach v zahraničí, problémy spojené so stretávaním sa rodičov detí, ktorí nežijú s dieťaťom v spoločnej domácnosti počas pandémie, ako aj problém prekrytia horných dýchacích ciest žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou.

V súvislosti s podnetmi poukazujúcimi na porušovanie práv detí v dôsledku protipandemických opatrení sa komisárka obracala opakovane na ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS), ako aj na ďalšie ministerstvá, prezidentku SR i ďalšie organizácie. Komisárka v minulom roku upozorňovala na nevyhnutnosť čo najskoršieho návratu detí do školského prostredia. Odborníci podľa nej hovoria, že plnenie školských povinností doma oberá deti o možnosť socializovať sa a byť s rovesníkmi. Takisto je podľa nej mnoho detí konfrontovaných so situáciou doma, sú často svedkami hádok, na mnohé z nich prechádza tlak rodičov zo strachu o stratu zamestnania. Spomínala tiež nárast porúch, depresií, kyberšikany i domáceho násilia.

Čítajte viac Deti trápi pandémia depresiami, ale aj závislosťami

Tomanová v správe odporučila, aby sa v budúcom období prerušenie školského vyučovania v školách nerealizovalo celoplošne, ale len na území tých miest a obcí, v ktorých bude pandemická situácia kritická, a len na nevyhnutný čas.

Komisárka tiež upozornila na problém s dištančným vzdelávaním a problémy s prírastkom vedomostí. Dištančné vzdelávanie komplikovali problémy s pripojením na internet, ako aj technické problémy v sociálne slabších rodinách. Medzi najčastejšie problémy rodičia podľa komisárky uvádzali nedostatok financií na zakúpenie počítača pre každé dieťa, na zabezpečenie pripojenia na internet a takisto napríklad nedostatočné vysvetlenie učebnej látky. Komisárka okrem iného odporučila zvážiť opakovanie ročníka 2019/2020 pre žiakov základných a stredných škôl.

Okrem záležitostí súvisiacich s pandémiou sa Tomanová v minulom roku venovala aj problémom spojeným so šikanou a porušovaniu práv žiakov v dôsledku štrajku učiteľov. Riešila tiež podnety vo veciach osobnej starostlivosti o dieťa, ako aj problémy spojené so zabezpečením práva na zdravie detí s duševnými poruchami. Komisárka monitorovala aj dodržiavanie práv detí so zdravotným postihnutím, práv detí v centrách pre deti a rodiny či v reedukačných centrách.