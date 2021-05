Raši: Zlyhania Matovičovej vlády pripravili o život viac ako 15-tisíc ľudí

Manažérske zlyhania v zdravotníctve za rok vlády Igora Matoviča (OĽANO) spôsobili nárast odvrátiteľných úmrtí. Skonštatoval to nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR pôsobiaci v strane Hlas-SD Richard Raši na tlačovej konferencii. Poukázal na pokles preventívnych prehliadok a diagnostických vyšetrení. Dodal, že v súčasnosti sa treba pripravovať na ďalšiu vlnu pandémie, posilniť trasovanie kontaktov a v čase poklesu výskytu ochorenia COVID-19 sa naplno pustiť do prevencie a diagnostiky "necovidových" ochorení.

„Na dôležité manažérske posty v zdravotníckych zariadeniach sú obsadzovaní ľudia z ulice, ktorí s manažovaním zdravotnej starostlivosti nemajú žiadne skúsenosti,“ tvrdí Raši. Poukázal na štatistiky úmrtí za mesiac marec, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR. Poukázal na to, že za 12 mesiacov, teda od apríla minulého roka do konca marca 2021, zomrelo na ochorenie COVID-19 necelý 10 000 pacientov a ďalších 5.399 pacientov s inými ochoreniami. „Úmrtnosť v porovnaní s minulými rokmi sa nezvýšila iba o pacientov, ktorí zomreli na ochorenie COVID-19, teda nebola vyššia len o necelých 10 000 obetí, ale celkovo o viac ako 15 000 úmrtí,“ tvrdí.

Nedostatočný skríning

Namieta pokles preventívnych prehliadok a diagnostických vyšetrení. Práve tie podľa neho pomáhajú predísť úmrtiam. Ako príklad uviedol pokles skríningu nádorových ochorení. Napríklad pri kolenoskopiách sa podľa jeho slov v minulosti podarilo zachytiť pacientov s možnou rakovinou hrubého čreva v skoršom štádiu. Poznamenal, že pre zníženie skríningov v čase pandémie a pre nedostatočné manažovanie prevencie rezortom zdravotníctva je pravdepodobné, že sa nezachytilo okolo 200 pacientov s týmto ochorením. Podčiarkol, že títo pacienti sa nestratili a vrátia sa k lekárom s horšími štádiami ochorenia.

Čítajte viac Počet hospitalizovaných opäť stúpol, PCR testy zachytili 350 nakazených

Exministerka kultúry Ľubica Laššáková okrem toho kritizovala neschopnosť a netransparentnosť súčasnej šéfky rezortu Natálie Milanovej (OĽANO). Poukázala na výberové konanie šéfa Divadla Nová scéna. „To je ukážková netransparentnosť,“ podotkla. Ozrejmila, že komisia síce na základe bodového hodnotenia a individuálneho hodnotenia vybrala za šéfku divadla Ingrid Fašiangovú, napriek tomu otvorila konanie, druhý raz potvrdila výherkyňu a následne začala riešiť konflikt záujmov Fašiangovej s členkou komisie. Ministerka Milanová krátko na to oznámila, že do funkcie menuje iného kandidáta. Laššáková preto namieta porušenie zákona o výkone práce vo verejnom záujme a zákona o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti. Aj preto iniciuje mimoriadne zasadnutie kultúrneho výboru NRSR. Na odvolávanie Milanovej v NRSR by ale opozícia podľa nej nemala silu. Za riešenie považuje úspešnosť referenda za predčasné voľby.