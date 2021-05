Mičovský dal podľa Hlasu svojmu poradcovi dotáciu 20-tisíc eur

Medveď Macíková za stranu Hlas-SD zdôraznila, že Ján Mičovský nemôže tvrdiť, že o tom nevedel. Svojmu poradcovi desiatky tisíc eur vlastnoručne podpísal. Dokazuje to podľa strany zmluva v Centrálnom registri zmlúv (CRZ).

Nikto si nevšimol

Spresnila, že tesne pred Vianocami minulého roku, aby si to v množstve štátom zverejňovaných zmlúv nikto nevšimol, Mičovský podpísal nenávratnú dotáciu 20 000 eur pre občianske združenie svojho poradcu Michala Bizoňa. Dotáciu pritom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR schválilo už v novembri, so zverejnením však čakalo do poslednej možnej chvíle. V CRZ ju zverejnilo až 17. decembra.

„Mičovský z OĽANO sa na ministerskej stoličke chová ako Santa Klaus, ktorý rozdáva darčeky ‚svojim ľuďom‘. Nie však zo svojho, ale z peňazí daňových poplatníkov. Rýchlosti prevodu peňazí by sa potešil nejeden žiadateľ o podporu z PPA, ktorý čaká na peniaze aj viac ako rok. Agrorezort zrealizoval platbu organizácii Mičovského poradcu expresne, na účte jeho združenia podľa zmluvy ‚cinkli‘ desiatky tisíc eur do 10 dní,“ povedal Róbert Puci, nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR zo strany Hlas–SD.

Len dvaja ľudia

Mičovský podľa Puciho vyplatil z rozpočtu MPRV dotáciu občianskemu združeniu Včelársky ekologický spolok Slovenska, v ktorej je jeho poradca podpredsedom a pôsobia v nej len dvaja ľudia. Minister OĽANO dal dotáciu združeniu na propagáciu vlastnej činnosti, produkciu a realizáciu školení. Ide tak podľa poslanca o jasnú podporu podnikateľských aktivít spolku, čo je nekalá štátna pomoc a znevýhodnenie ostatných včelárskych organizácií, ktoré sa na Slovensku zaoberajú ekologickým včelárstvom. Združenie poradcu ministra OĽANO pritom nemá zverejnené ani stanovy a nevyužíva ani transparentný účet.

„Premiér Eduard Heger (OĽANO) vyhlásil, že pilierom vlády OĽANO je, citujem ‚nulová tolerancia korupcie‘ a že jeho vláda sa ‚bude správať ako zodpovedný hospodár‘. Strana Hlas–SD preto premiéra vyzýva, aby v súlade so svojimi vlastnými slovami ministra Jána Mičovského okamžite odvolal. Z bielej vrany sa totiž za rok stala čierna straka,“ dodal Puci.

Pre vzdelávania a mládež

MPRV tvrdenia Puciho odmieta. „Strana Hlas-SD by si mala najskôr overiť fakty a až tak organizovať brífing. Platí tu zrejme známe, ‚podľa seba súdim teba‘. Dotácia 20.000 eur nebola určená pre poradcu pána ministra, ale pre občianske združenie Včelársky ekologický spolok na vytvorenie projektu slúžiaceho pre vzdelávania a mládež s podtitulom ‚Úle na Trenčianskom hrade‘. Stalo sa tak na základe výzvy zverejnenej ministerstvom ešte 4. augusta 2020,“ uviedol v reakcii pre TASR hovorca MPRV Daniel Hrežík.

Úle sa však podľa neho podarilo občianskemu združeniu umiestniť a vybudovať na základe vlastných aj sponzorských príspevkov. Podujatie bolo verejné (na konci augusta). Následne združenie plánovalo v rámci dotácie realizovať ešte ďalšie vzdelávacie akcie, ktoré sa však pre obmedzenia súvisiace s pandémiou nepodarilo zorganizovať, a tak združenie vrátilo celú dotáciu ešte začiatkom apríla späť na MPRV.

Zdôraznil, že MPRV aj združenie postupovali transparentne, čestne a bez pokusu o ponechanie si finančných príspevkov, ako by to bolo možno za starých čias z rúk aktuálnych kritikov. „Zlomyseľnosť tejto politickej strany je poľutovaniahodná. Vzdelávanie mládeže a podpora včelárstva musí byť prioritou pre krajinu a nie politickou témou,“ dodal Hrežík.