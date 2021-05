Slovensko má tri úmrtia, spájané s očkovaním

Po očkovaní vakcínou od Pfizer/BioNTech zomrel 26. januára 79-ročný muž. Podľa lekárov mal viaceré vážne ochorenia a očkovanie vážne zhoršilo jeho celkový zdravotný stav. Podobne to bolo aj u 79-ročnej pacientky, ktorá mala tiež viaceré chronické ochorenia a bola očkovaná Modernou. Žena zomrela v druhej polovici marca.

„V oboch týchto prípadoch bola príčina úmrtia stanovená pitvou a súvisela s chronickými ochoreniami pacientov,“ dodala hovorkyňa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Magdaléna Jurkemíková.

Tretí prípad úmrtia po očkovaní proti covidu bola 47-ročná pacientka. Zavakcinovaná bola Vaxzevriou od AstraZenecy. Príčina úmrtia stanovená pitvou súvisela s trombózou mozgových žilových sínusov, ktorá patrí medzi možné zriedkavé nežiaduce účinky danej vakcíny.

„Genetickým vyšetrením boli zároveň u pacientky zistené poruchy zrážavosti krvi,“ dodala Jurkemíková.

Celkovo štátny ústav dosiaľ prijal v súvislosti s očkovaním 4 196 hlásení podozrení na nežiaduce účinky. Medzi najčastejšie hlásenými podozreniami na nezávažné nežiaduce účinky sú horúčka, zimnica, triaška, bolesť hlavy a celého tela, únava. Teda príznaky podobné chrípke. Ako pripomína ústav, výskyt a intenzita nežiaducich reakcií závisia od celkového zdravotného stavu daného človeka, veku, iných súbežne užívaných liekov, imunitnej odpovede, v niektorých prípadoch aj od psychického nastavenia človeka.

Príčiny trombóz sú rôznorodé

„Analyzovali sme viac ako 2 500 nežiaducich účinkov z milióna podaných vakcín. To je zanedbateľné množstvo, no rozumiem tomu, že ak sa nešťastie prihodí niekoho blízkemu, tak to nemôže brať ako zanedbateľný prípad,“ mieni Angelika Bátorová, hlavná odborníčka pre hematológiu.

Bátorová tvrdí, že sa nedajú vyčleniť skupiny ľudí, ktoré môžu byť a ktoré nemôžu byť očkované jednou z aktuálne podávaných vakcín. Nedá sa takto postupovať ani u žien, ktoré užívajú antikoncepciu. Príčiny trombózy sú podľa nej rôznorodé a hoci je zrážanie krvi spojené s imunitou, tvrdí, že prepojenie s vakcínou je nezvyčajné.

„Príčiny zrážania krvi ovláda medicína pomerne dobre a imunitná reakcia na vakcínu sama osebe nie je príčinou vzniku zrazenín,“ vysvetľuje Bátorová. „Tým, že pichnete injekciu, spôsobíte reakciu celého imunitného systému, ktorý zasahuje aj cievy. No ak by tam bolo prepojenie, jednoznačná súvislosť, tak by sme očakávali, že zrazeniny vzniknú v celom tele, nielen v jednej žile,“ dodala Bátorová.

Počty hlásení nežiaducich účinkov Comirnaty 1 718 hlásení, z toho 104 závažných, 1 úmrtie Moderna 249 hlásení, z toho 15 závažných, 1 úmrtie Vaxzevria 2 213 hlásení, z toho 125 závažných, 1 úmrtie

Lengvarský zastavil očkovanie AstraZenecou

Rezort zdravotníctva v utorok pozastavil očkovanie vakcínou od spoločnosti AstraZeneca. Znamená to, že už túto látku nedostane nik, kto pôjde na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 po prvý raz.

Pritom podľa údajov Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv k 7. máju, lebo to sú najčerstvejšie údaje, je vyše 400-tisíc ľudí na Slovensku zaočkovaných touto vakcínou. Necelých 30-tisíc už dostalo aj druhú dávku. Medzi podaním dávok je interval desať, maximálne dvanásť týždňov. Podľa ministerstva budú Vaxzevriou očkovaní už len tí, ktorí majú nárok práve na druhú dávku.

"Ministerstvo zdravotníctva v tejto chvíli zvažuje viaceré alternatívy, ako budeme na Slovensku v tejto veci postupovať,“ povedala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. Rezort pritom nevysvetlil, prečo podávanie vakcíny pozastavil. Minister Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) bude kompletizovať odborné stanoviská a podľa toho sa bude rozhodovať.

Na Slovensko bolo od 10. februára až dosiaľ dodaných 456 600 vakcín od spoločnosti AstraZeneca. Do konca mája by malo prísť ďalších 313-tisíc vakcín.

Po objavení prvých prípadov krvných zrazenín, ktoré mohli mať až fatálne následky, viaceré krajiny pozastavili očkovanie Vaxzevriou.

Európska lieková agentúra (EMA) sa 7. apríla vyjadrila, že existuje súvislosť medzi podávanou látkou a zrazeninami. Ide však o taký zriedkavý jav, že prínosy stále prevažujú. No napríklad Dánsko vakcínu AstraZenecu úplne vyradilo z očkovacích plánov. To isté odporúča vládna komisia v Nórsku. V Nemecku sa ňou očkujú seniori nad 60 rokov.

Látkou od AstraZenecy sú zaočkovaní napríklad učitelia. Ešte bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) pred necelými troma mesiacmi menil očkovací plán, aby sa na rad čo najskôr dostali práve pedagógovia. Prvá časť z nich v týchto dňoch dostáva druhú dávku.

Samosprávne kraje Vaxzevriou očkovali vo veľkokapacitných centrách. Jej výhodou bolo pomerne ľahké skladovanie – stačila chladnička. No najmä cena: jedna dávka stojí 1,78 eura. Vakcína od Pfizer/BioNTech 12 eur, od Moderny 15 a Sputnik necelých 20 eur (dve dávky).