Spôsobil tragédiu starý výťah? Na Slovensku je ich viac ako 35-tisíc

Ostatná tragédia sa stala v nedeľu popoludní na Legionárskej ulici v Bratislave: podľa predbežných zistení po samovoľnom uvoľnení výťahovej kabíny zomrelo bábätko. Jeho matku s mnohopočetnými zraneniami previezli do nemocnice. Tragédia sa stala vo chvíli, keď žena nakladala kočík aj s dieťaťom do kabínky výťahu. Tá sa však z nezistených dôvodov spustila nadol, hoci dvere boli otvorené.

Skryté bezpečnostné riziká

Podľa počtu prepravených osôb počas jedného dňa a počtu nehôd je výťah najbezpečnejší dopravný prostriedok, tvrdí Alexander Pomšár, riaditeľ spoločnosti Výťahy Zeva.

No upozorňuje, že ak je zariadenie prestarnuté a kontroly sa robia len naoko, stúpa riziko, že sa kabína výťahu nielen zasekne, ale aj zrúti. Práve prípadov zrútení nie je veľa, no o to vážnejšie sú následky takýchto incidentov.

„Nájsť dnes pred bytovým domom 30– či 40-ročné auto je takmer nemožné. No rovnako starý výťah považujú niektorí stále za dobrý,“ prízvukuje Pomšár.

Dodáva, že po celom Slovensku je v bytových domoch v prevádzke zhruba 35-tisíc výťahov starších tridsať a viac rokov. Pomšár tvrdí, že sú technicky zastarané, mnohé výrazne nadsluhujú svoju dobu životnosti a majú skryté bezpečnostné riziká.

Tragédia na Legionárskej

„Mladá mamička, ktorá tu býva spolu s manželom v podnájme, sa pokúšala odviezť kočík vo výťahu. Došlo však k nešťastiu, pri ktorom trojtýždňové bábätko neprežilo a mamička je vo veľmi vážnom stave v nemocnici," uviedla evanjelická cirkev, ktorá má na starosti správu bytovky. Hasiči spresnili, že po ich príchode bola medzi výťahom a výťahovou šachtou zaseknutá osoba, pričom vo výťahu sa nachádzalo zranené batoľa, ktoré odovzdali do starostlivosti záchranárov.

„Batoľa sa aj napriek veľkej snahe zasahujúcich zložiek oživiť nepodarilo," ozrejmila Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru. Jeho matku záchranári vyslobodili a oživili. V kritickom stave leží v Univerzitnej nemocnici Bratislava. Podľa hovorkyne Evy Kliskej je v umelom spánku a je veľmi predčasné hovoriť o prognóze ďalšieho vývoja zdravotného stavu.

Výťah revíziou prešiel

Výťah musí každých šesť rokov prejsť úradnou skúškou. Tú vykonáva certifikovaná technická inšpekcia a komplexná kontrola trvá aj tri hodiny. Medzitým musí výťah každé tri roky prejsť aj odbornou skúškou a každé tri mesiace musí splniť odbornú prehliadku. Tú má na starosti revízny technik. „Pri odbornej prehliadke kontroluje revízny technik všetky bezpečnostné prvky výťahu," objasňuje Pomšár.

Kedy bol výťah v dome na Legionárskej naposledy odborne preskúšaný? Podľa správy budov to bolo pred troma mesiacmi – vo februári. „Zdá sa, že vtedy ešte bolo všetko v poriadku. Odhadujem, že tento výťah má vyše päťdesiat rokov… Čo keď tam zlyhá súčiastka, ktorá má tridsať rokov?“ pýta sa Pomšár.

„Revízny technik dal na tento výťah pečiatku," komentoval situáciu za správu budovy predsedajúci farár Martin Šefranko, podľa nej mal byť výťah technicky v poriadku.

„V Paríži jazdia výťahy z roku 1912. Keď sa dobre dodržia bezpečnostné predpisy, tak ten výťah dokáže byť spoľahlivý," uviedol Pomšár. Podľa neho nastalo zlyhanie troch alebo štyroch komponentov – poistiek – naraz. Odhaduje, že zrejme zlyhala poistka bŕzd, váhy a motora.

Podľa hovorkyne krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Veroniky Martiniakovej vyšetrovateľ začal v tomto prípade stíhanie pre trestný čin usmrtenia.